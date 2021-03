RINVIATA LA PROVA A MARE

Cinque nuovi positivi tra gli operai della Star Legend e tecnici di Fincantieri non consentono di effettuare la prova a mare della Star Legend, nave che in questi mesi ha ultimato le lavorazioni al Cantiere Navale di Palermo. Le operazioni, in programma domani, che avrebbero dovuto verificare la funzionalità dell’imbarcazione, sono state rinviate.

Il commento dei sindacati

“Grazie al monitoraggio continuo e ai tamponi molecolari fatti a tutti coloro che dovevano imbarcarsi, si è scoperto che tra gli operai della Wärtsilä, l’azienda collaudatrice dei motori della nave, c’erano alcuni positivi e altri casi sono stati rilevati tra tecnici di Fincantieri. In totale sono stati fatti un centinaio di tamponi e sono stati trovati 5 positivi – dichiarano Francesco Foti, Fiom Cgil Palermo e Serafino Biondi (Rls) e Davide Vitale Rsu della Fiom – Si è attivato subito il comitato paritetico, di cui fa parte anche il sindacato, e l’azienda ha concordato che verranno sospese le prove a mare. La nave resterà in panchina. I lavoratori positivi al Covid sono in quarantena e le operazioni rinviate per una ventina di giorni. Grazie ai controlli e allo screening continuo, prima che la nave partisse si è riusciti a bloccare un focolaio. E questa è la dimostrazione che in stabilimento c’è un’applicazione continua corretta del Dpcm, che consente di scoprire subito i nuovi casi”.

Fincantieri costruisce a Palermo la nuova Star Legend

Il taglio della prima lamiera delle nuove sezioni per Star Legend, la seconda unità ad essere ammodernata nell’ambito del piano Star Plus di Windstar del valore di 250 milioni di dollari, ha avuto luogo il 6 settembre 2019 presso il cantiere navale Fincantieri di Palermo. A dare avvio alle operazioni è stato Christopher Prelog, Vice President of Fleet Operations di Windstar Cruises. “Questo è un giorno importante per Windstar perché raggiungiamo un altro traguardo importante. Un progetto di questa portata richiede tempo per realizzarsi”, aveva detto Prelog. “Abbiamo già realizzato così tanto sulla prima nave, Star Breeze, insieme ai nostri partner di Fincantieri, che siamo ancora più entusiasti per Star Legend. Oggi mi sento orgoglioso anche a titolo personale, poiché Star Legend è stata la prima nave su cui abbia mai lavorato nel settore delle crociere, due decenni fa. È una splendida unità e le prossime trasformazioni saranno davvero sorprendenti, per i nostri ospiti e tutti i fan di Windstar.”