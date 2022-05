Denunciò i legami tra il potere e il malaffare

Il cordoglio della politica siciliana per la scomparsa di Ciriaco De Mita, tratteggiato come uno dei grandi leader del passato e perno della vecchia Dc. Dal sindaco di Palermo al candidato primo cittadino Roberto Lagalla, passando per Gianfranco Miccichè e l’ex governatore Totò Cuffaro, per arrivare anche al numero uno di Anci Sicilia, piangono la morte di quello che definiscono all’unisono un uomo di grande umanità, cultura, coerenza e lealtà.

Orlando: “Grande leader Dc”

“Ciriaco De Mita – ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando – è stato uno degli ultimi grandi leader della Democrazia Cristiana. In anni difficili per il Paese e per il partito si fece promotore di un rinnovamento osteggiato da tanti. Un rinnovamento che ha portato alla nascita di una nuova classe dirigente che rifiutò e denunciò i legami con poteri del malaffare. Di lui ricordo la grande passione politica e la continuità di un impegno al servizio delle comunità. In questo momento di grande sofferenza esprimo la mia vicinanza alla famiglia”.

Lagalla: “Ne ho apprezzato acume, umanità e cultura”

“La scomparsa di Ciriaco De Mita – ha precisato il candidato sindaco di Palermo Roberto Lagalla – lascia un grande vuoto politico e intellettuale nel nostro Paese. Ho avuto l’onore di conoscerlo, apprezzandone l’acume, l’umanità e la cultura. Un portatore sano di valori democristiani. Mi unisco al dolore della famiglia e delle persone a lui care”.

Miccichè: “Grande passione”

“Esprimo il mio cordoglio e quello del Parlamento siciliano per la scomparsa di Ciriaco De Mita – commenta il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè -. Con il suo impegno per il Sud e la passione politica che lo ha accompagnato fino all’ultimo, è stato uno dei protagonisti più importanti della nostra storia repubblicana. Ai suoi cari e ai suoi familiari giungano le più sincere condoglianze”.

Cuffaro: “Al servizio delle istituzioni”

“Ciriaco De Mita – sono le parole dell’ex presidente della Regione e commissario regionale della Dc Nuova, Totò Cuffaro – è stato uno dei protagonisti più importanti della nostra storia repubblicana, dedicando gran parte della sua vita al servizio delle Istituzioni. Un grande uomo e un ottimo politico, fu tra gli artefici della rinascita della Dc, coinvolgendo i più giovani e promuovendo un necessario ricambio di classe dirigente. L’ex premier Ciriaco De Mita ha scritto un pezzo importante della storia politica italiana e della Democrazia Cristiana, operando sempre con passione, lealtà e coerenza. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le più sincere condoglianze dalla DC Nuova”.

Decaro dell’Anci: “Sempre vicino alla sua terra”

“Ciriaco De Mita è stato sindaco di Nusco fino all’ultimo giorno – ha detto il presidente dell’Anci, Antonio Decaro -. Attaccato più di qualsiasi cosa alla sua terra, che non ha mai dimenticato neanche durante gli anni che lo hanno visto diventare uno fra i più importanti dirigenti politici e uomini di Stato italiani per molti anni. Amava rivendicare le proprie radici e far valere la cultura di uomo del Sud come parte costitutiva della propria presenza sulla scena politica nazionale. Da parte di tutti i sindaci italiani giungano i saluti e il cordoglio alla famiglia e alla sua comunità”.