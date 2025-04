Se Forza Italia è il primo partito nel palermitano con 5 consiglieri eletti, segue Fratelli d’Italia c he ne conquista tre mentre al Pd ne vanno due.

Raoul Russo e la soddisfazione per il risultato

“I risultati delle elezioni del consiglio Metropolitano di Palermo riconoscono una grande crescita a Fratelli d’Italia, che raggiunge quasi il 16% degli aventi diritto al voto. Grande riconoscimento al partito, che è uno dei pochi ad aver dato spazio agli amministratori comunali della provincia e non della città di Palermo, arriva in termini numerici perché sono tante le preferenze espresse, questo aldilà del voto ponderato e del peso specifico”, a dichiararlo è il sentore Raoul Russo, presidente provinciale di FdI.

“Complimenti ai nostri tre eletti in consiglio provinciale, si tratta di: Francesco Martorana (consigliere comunale di Ficarazzi), Angelo Conti (sindaco di Valledolmo) e Vanessa Costantino (consigliere comunale di Partinico). Un grazie particolare – aggiunge Russo – a tutti gli altri candidati che, pur consapevoli delle difficoltà legate al meccanismo elettorale, si sono impegnati con determinazione e dedizione per far crescere il nostro partito e contribuendo, con il loro impegno alla lista, a raccogliere ogni possibile consenso”.

“Le province devono tornare ad essere centrali, Fratelli d’Italia si impegnerà per ottenere questo ulteriore risultato in favore dei cittadini”, conclude Raoul Russo.

Il Pd che festeggia dal lato opposto della barricata

Anche il pd considera buono il suo risultato dal lato opposto della barricata. ” Un risultato importante che conferma l’efficacia delle alleanze con il civismo attivo sul territorio” dicono Valentina Chinnici, deputata del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, e Massimo Giaconia, consigliere comunale di Palermo (Gruppo Progetto Palermo), commentano l’ottimo esito delle elezioni del Consiglio Metropolitano di Palermo, che hanno visto l’elezione di Giovì Monteleone, Saro Lapunzina e Maurizio Costanza.

“Questo successo dimostra che la sinistra, quando sa fare squadra e costruire ponti con le realtà civiche, può rappresentare davvero i bisogni e le aspirazioni dei cittadini”, dichiarano Chinnici e Giaconia. “In particolare, abbiamo sostenuto con convinzione la candidatura di Maurizio Costanza, una scelta che ha dato voce a quei territori che si autodeterminano e chiedono ascolto. La sua elezione è un segnale forte di inclusione e partecipazione.”

Il risultato elettorale consolida il percorso di collaborazione tra le forze progressiste e civiche nel Palermitano, indicando una strada vincente per il futuro: quella di un centrosinistra unito, radicato nel territorio e aperto al dialogo con tutte le componenti democratiche.