Le domande frequenti

Aggiornato il 14 ottobre 2026

In Sicilia il mese più caldo è agosto, con una temperatura media di circa 26-28 °C sulle coste, mentre i più freddi sono gennaio e febbraio, intorno agli 11-12 °C. Sulla costa occidentale piove molto meno che su quella nord-orientale e nell’interno fa più freddo di 6-7 gradi. Sono i valori climatici normali 1991-2020, le medie di trent’anni calcolate secondo le regole dell’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO).

Da dove vengono i dati

I numeri di questa guida sono i normali climatologici WMO 1991-2020, raccolti dall’agenzia statunitense NOAA per conto dell’Organizzazione meteorologica mondiale. Per l’Italia li fornisce il Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare. Abbiamo scelto tre stazioni con serie complete e rappresentative di tre climi diversi dell’isola:

Trapani Birgi , sulla costa occidentale, a 7 metri sul mare;

, sulla costa occidentale, a 7 metri sul mare; Messina , sulla costa nord-orientale, a 50 metri;

, sulla costa nord-orientale, a 50 metri; Enna, nell’interno, a 1.000 metri.

Il quadro nazionale è descritto nel rapporto dell’Ispra sui normali climatici 1991-2020 di temperatura e precipitazione in Italia. Secondo il rapporto, i valori medi più alti d’Italia si registrano a luglio e agosto al Sud e nelle isole, con una punta di 28 °C proprio a Messina ad agosto.

Che tempo fa in Sicilia mese per mese?

Per ogni mese ci sono la temperatura media e la pioggia totale media.

Gennaio: Trapani 11,3 °C e 65 mm; Messina 12,3 °C e 118 mm; Enna 5,6 °C e 82 mm.

Trapani 11,3 °C e 65 mm; Messina 12,3 °C e 118 mm; Enna 5,6 °C e 82 mm. Febbraio: Trapani 11,2 °C e 52 mm; Messina 12,2 °C e 92 mm; Enna 5,4 °C e 65 mm.

Trapani 11,2 °C e 52 mm; Messina 12,2 °C e 92 mm; Enna 5,4 °C e 65 mm. Marzo: Trapani 12,9 °C e 44 mm; Messina 14 °C e 94 mm; Enna 7,6 °C e 67 mm.

Trapani 12,9 °C e 44 mm; Messina 14 °C e 94 mm; Enna 7,6 °C e 67 mm. Aprile: Trapani 15,2 °C e 33 mm; Messina 16,2 °C e 65 mm; Enna 10,4 °C e 79 mm.

Trapani 15,2 °C e 33 mm; Messina 16,2 °C e 65 mm; Enna 10,4 °C e 79 mm. Maggio: Trapani 18,8 °C e 19 mm; Messina 20 °C e 37 mm; Enna 15,3 °C e 27 mm.

Trapani 18,8 °C e 19 mm; Messina 20 °C e 37 mm; Enna 15,3 °C e 27 mm. Giugno: Trapani 22,6 °C e 5 mm; Messina 24,2 °C e 32 mm; Enna 20,6 °C e 25 mm.

Trapani 22,6 °C e 5 mm; Messina 24,2 °C e 32 mm; Enna 20,6 °C e 25 mm. Luglio: Trapani 25,4 °C e 3 mm; Messina 27,2 °C e 20 mm; Enna 23,5 °C e 11 mm.

Trapani 25,4 °C e 3 mm; Messina 27,2 °C e 20 mm; Enna 23,5 °C e 11 mm. Agosto: Trapani 26,2 °C e 6 mm; Messina 27,8 °C e 30 mm; Enna 23,7 °C e 32 mm.

Trapani 26,2 °C e 6 mm; Messina 27,8 °C e 30 mm; Enna 23,7 °C e 32 mm. Settembre: Trapani 23,7 °C e 49 mm; Messina 24,4 °C e 92 mm; Enna 19 °C e 45 mm.

Trapani 23,7 °C e 49 mm; Messina 24,4 °C e 92 mm; Enna 19 °C e 45 mm. Ottobre: Trapani 20,1 °C e 66 mm; Messina 20,9 °C e 114 mm; Enna 15,3 °C e 69 mm.

Trapani 20,1 °C e 66 mm; Messina 20,9 °C e 114 mm; Enna 15,3 °C e 69 mm. Novembre: Trapani 16,1 °C e 75 mm; Messina 17,1 °C e 127 mm; Enna 10,7 °C e 68 mm.

Trapani 16,1 °C e 75 mm; Messina 17,1 °C e 127 mm; Enna 10,7 °C e 68 mm. Dicembre: Trapani 12,8 °C e 72 mm; Messina 13,7 °C e 127 mm; Enna 7 °C e 64 mm.

In un anno a Trapani cadono in media 489 millimetri di pioggia, a Enna 635 e a Messina 949, quasi il doppio della costa occidentale.

Quanto fa caldo d’estate in Sicilia?

D’estate la differenza la fanno le massime. Ad agosto la temperatura massima media è di 31,1 °C a Trapani e di 31,4 °C a Messina. Di notte sulla costa occidentale si scende a circa 21 gradi. A Messina invece la minima resta vicina ai 25 gradi, perché il mare tiene alta la temperatura anche dopo il tramonto. A Enna, nonostante i mille metri di quota, ad agosto la massima media sfiora i 29,5 °C, ma di notte si scende a 20 °C.

Tra giugno e agosto a Trapani piove meno di un giorno al mese in media, a Messina due o tre.

Quanto piove in Sicilia in inverno?

L’inverno è la stagione più piovosa, ma con grandi differenze. A Messina a dicembre cadono in media 127 mm in quasi 12 giorni di pioggia. A Trapani nello stesso mese sono 72 mm in 10 giorni. Sulle coste il freddo resta moderato: a gennaio la massima media è di circa 15 °C. A Enna invece la minima media di febbraio è di 3,1 °C, e nelle zone interne e montuose l’inverno è un’altra cosa.

Qual è il periodo migliore per andare in Sicilia?

Dipende da cosa si vuole fare.

Mare: giugno, luglio, agosto e settembre sono i mesi con le temperature più alte e le piogge più scarse. A settembre la massima media è ancora di 28 °C sia a Trapani sia a Messina.

giugno, luglio, agosto e settembre sono i mesi con le temperature più alte e le piogge più scarse. A settembre la massima media è ancora di 28 °C sia a Trapani sia a Messina. Città d’arte ed escursioni: aprile, maggio e ottobre hanno temperature medie fra 15 e 21 °C sulle coste. Maggio è anche uno dei mesi meno piovosi.

aprile, maggio e ottobre hanno temperature medie fra 15 e 21 °C sulle coste. Maggio è anche uno dei mesi meno piovosi. Interno ed Etna: da metà primavera all’inizio dell’autunno. A 1.000 metri, come a Enna, la temperatura media resta sotto i 10 °C da dicembre a marzo. Sull’Etna, che supera i 3.300 metri, fa molto più freddo, ma per il vulcano questi dati non contengono valori. Prima di un’escursione vanno sempre controllati gli avvisi della Protezione civile.

Domande frequenti

In Sicilia si fa il bagno a ottobre?

Secondo i normali 1991-2020, a ottobre la temperatura massima media è di circa 24 °C a Trapani e a Messina. Molte giornate sono quindi adatte al mare, ma piove più spesso che d’estate: in media 6-8 giorni nel mese. I dati sulla temperatura dell’acqua non sono compresi in questi valori.

Che tempo fa in Sicilia a novembre?

A novembre sulle coste la temperatura media è di circa 16-17 °C, con massime intorno ai 20 °C. È uno dei mesi più piovosi: a Messina cadono in media 127 mm in quasi 11 giorni, a Trapani 75 mm in circa 8 giorni. Nell’interno, a Enna, la media scende a circa 11 °C.

Qual è il mese più piovoso in Sicilia?

Dipende dalla zona. A Messina i mesi più piovosi sono novembre e dicembre, con circa 127 mm ciascuno. A Trapani il mese con più pioggia è novembre, con 75 mm. A Enna è gennaio, con 82 mm. Su tutta l’isola i mesi più secchi sono giugno, luglio e agosto.

Dove fa più caldo in Sicilia?

Tra le tre stazioni considerate, la più calda è Messina, con una media annua di 19,2 °C e quasi 28 °C ad agosto. Trapani ha una media annua di 18 °C ed Enna, a mille metri, di 13,7 °C. Secondo l’Ispra, Messina ad agosto registra il valore normale medio più alto d’Italia.