I requisiti e come partecipare

La società Club Med è alla ricerca di nuovo personale per le sue strutture ricettive, per la stagione invernale sulle Alpi. Per l’occasione ha organizzato nell’isola 4 giornate di recruiting, in particolare a Palermo e Vittoria (RG).

La società Club Med, leader mondiale delle vacanze all-inclusive per coppie e famiglie, ha creato in questi anni 500 posti di lavoro in 70 Resort sparsi in tutto il mondo (sedi in più di 26 Paesi).

Ecco i requisiti e come partecipare alle selezioni.

Le figure richieste

L’azienda seleziona figure per il reparto Cucina, Sous Chef, Chef, Demi Chef e Commis di cucina con conoscenza della lingua inglese, Camerieri ai piani, Camerieri di sala con conoscenza dell’inglese, ma anche Bartenders con conoscenza dell’inglese, Animatori, Baby-Petit Club con formazione e conoscenza della lingua francese.

Le sedi

I candidati selezionati saranno inseriti nelle strutture della società presenti in Italia e in Francia. Le destinazioni in cui lavorare sono L’Italia e la Francia, due Paesi in cui sono presenti diverse strutture del brand.

Gli open days

Le giornate di recruiting si terranno lunedì 14 novembre alle ore 15:00 e martedì 15 novembre alle ore 9:00 e alle ore 14:00 presso l’Hotel Federico II, in via Principe di Granatelli, 60 e a Vittoria, in provincia di Ragusa il 16 novembre alle ore 14:00 e il 17 novembre alle ore 9:00 e alle 14:30 presso Sala Mazzone in piazza Giovanni Alfonso Henriquez.

Come candidarsi

I candidati interessati a partecipare alle selezioni dovranno inviare un’e-mail all’indirizzo infolavoro@clubmed.com, allegando un curriculum vitae, specificando nell’oggetto CANDIDATURA RECRUITING DAY SICILIA e precisando il luogo, la data e l’ora scelti e il profilo per cui intendono presentare domanda. Se ritenuti idonei i candidati riceveranno dall’azienda una convocazione ufficiale.

Per maggiori dettagli su tutte le opportunità della società consulta il sito Club Med Jobs.