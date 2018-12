L'interpellanza della deputata 5 Stella Valentina Palmeri

“Potenziare i collegamenti ferroviari da Trapani a Piraineto, nel Palermitano, finora off limits alle persone con disabilità, anche in ragione dell’aumento delle corse da e per la città metropolitana di Palermo”. Lo chiede la deputata regionale del M5S, Valentina Palmeri, che dopo aver raccolto le segnalazioni degli utenti ha presentato un’interpellanza parlamentare all’Ars, per chiedere al Governo regionale di aumentare il numero delle corse e delle tratte da Trapani alla città metropolitana di Palermo, rendendo mezzi e stazioni ferroviarie accessibili ai disabili, oltre alla possibilità di consentire ai cittadini di trasportare sui treni le biciclette, come prevede il contratto di servizio tra Rfi e la Regione siciliana, rinnovato pochi mesi fa.