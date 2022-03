verso le elezioni

La candidata sindaco di Cefalù, in provincia di Palermo, Simona Vicari inaugura le sue due segreterie politiche in vista delle elezioni comunali che eleggeranno il prossimo primo cittadino della città normanna.

Due sedi elettorali

Simona Vicari continua la propria corsa alla carica di Sindaco di Cefalù. Dopo il successo dell’istituzione degli otto tavoli tematici per la redazione del programma elettorale che hanno visto coinvolti un centinaio di cittadini, oggi nella centralissima Via Matteotti apre due sedi elettorali. La prima al primo piano del civico 16 l’altra al piano terra del civico 13.

Contatto diretto con gli elettori

La scelta è voluta rispetto alla necessità di dare a tutti i cittadini la possibilità di un contatto diretto e personale con il candidato. “Ho voluto due punti d’incontro – dice Simona Vicari – dislocati su due diversi piani, nel rispetto del principio di dare accessibilità a tutti, anche a coloro che possano avere difficoltà a salire rampe di scale. Oltre a ciò la sede sul ciglio della strada sarà adibita quale luogo in cui raccogliere istanze, proposte e iniziative di tutti quei cittadini che vorranno partecipare al nostro progetto politico. Oltre a essere un info point per tutte le iniziative della campagna elettorale”.

Un appuntamento con i cittadini

“La sede al primo piano al civico 16 sarà destinata principalmente quale sede organizzativa ma anche al ricevimento di tutti i cittadini che vorranno un confronto diretto con me. Infatti ogni martedì dalle 15.30 sarò in segreteria per parlare con i cittadini che potranno prenotare un appuntamento al n. 3775933540”. Adesso oltre le affollate sedi virtuali, sui social, in cui tra pagine e profili la Vicari conta più di 25 mila contatti di cui oltre 4.200 solo residenti a Cefalù in un profilo dedicato “Simona Vicari con Cefalù”, potrà contare anche su due luoghi fisici in cui confrontarsi con i propri elettori.