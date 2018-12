la nota del sindacato cub

Dopo numerosi incontri con il Sindaco, e dopo decenni di lotte, si è giunti all’indizione del tanto sospirato bando per la stabilizzazione del personale precario del Comune di Giardinello.

Scrive in una nota in sindacato Cub: “Grazie alla parte politica, nella persona del Sindaco, che ha fortemente voluto formalizzare gli impegni assunti in campagna elettorale, ed alla preziosa collaborazione del Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Divono che, con costanza e determinazione ha seguito tutta la vicenda, finalmente i lavoratori possono coronare un sogno che dura da decenni e che oggi può definirsi realtà.

Infine, non certo per ordine di importanza, un ringraziamento va a chi, materialmente, ha posto in essere gli atti propedeutici per avviare il percorso di stabilizzazione, ovvero il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona, Ing. Giuseppe Polizzi.

Una parte importante, nella delicata vertenza, l’hanno fatta i lavoratori che hanno creduto e sostenuto questa organizzazione sindacale, attraverso numerosi attestati di stima e fiducia, ciò ci ha permesso di lavorare con determinazione e condividere con la parte pubblica un percorso che ha portato al raggiungimento del tanto sospirato obiettivo della stabilizzazione dei lavoratori.

In un momento cosi particolare per i lavoratori che da decenni aspettano con trepidazione il risultato raggiunto, auguriamo di programmare con limpidezza, un sereno futuro”.