L'annuncio dell'assessore Bernadette Grasso

L’Assessorato regionale alle Autonomie Locali ha provveduto all’emissione dei mandati di pagamento, in favore dei Comuni, relativi alla quarta trimestralità del Fondo di parte corrente. Lo rende noto l’assessore regionale Bernardette Grasso.

“In un momento così difficile per la Sicilia e l’intero Paese, stretti dall’emergenza coronavirus – dichiara l’esponente del Governo Musumeci – la Regione Siciliana rispetta gli impegni con gli enti locali e offre così pieno sostegno alle amministrazioni e all’economia del territorio. I mandati di pagamento sono già pronti e dunque, entro questa settimana, i Comuni avranno accreditate le loro spettanze. Con il saldo di quest’ultima quota si completa, nel più rigoroso rispetto dei tempi previsti, il trasferimento delle risorse di parte corrente per il 2019. Inoltre si procederà a breve – conclude l’assessore Grasso – al pagamento della quota complementare relativa ai precari e per le Unioni dei Comuni”.

Una buona visto il momento economicamente difficile che vive l’Isola e l’intero Paese. Proprio stamattina il Governatore Nello Musumeci ha fatto il punto sulla situazione di emergenza determinata dalla diffusione del Coronavirus nell’Isola.

“La Sicilia è sempre stata una terra aperta, un luogo d’incontro e di confronto, però mai come in questo momento diventa la terra più a rischio. Noi non siamo soltanto una regione italiana, ma una regione di frontiera dell’Europa. E quindi è chiaro che da noi è maggiore l’apprensione, l’ansia per un rischio che sta montando nelle ultime giornate”.

Il Governatore ha anche commentato duramente la scelta di molti siciliani residenti al Nord di tornare in massa in Sicilia. Sono oltre 31mila le persone che si sono auto-certificate negli ultimi dieci giorni. “Non sappiamo – ha detto – quanti siano in quarantena, rispettando il protocollo e quanti altri, invece, convinti in maniera sciocca e incosciente di essere invulnerabili, siano rientrati in Sicilia senza denunciare il proprio arrivo”.