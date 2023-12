Gli ingressi più massicci nei centri per l’impiego

Via libera alle assunzioni derivanti dai concorsi espletati alla Regione Siciliana. A darne l’annuncio lo stesso presidente Renato Schifani. “Si sbloccano finalmente le assunzioni nell’amministrazione regionale per quanti erano in attesa di concludere le procedure concorsuali – dice Schifani -. L’approvazione dei documenti economico-finanziari della Regione consentirà l’immissione in ruolo di oltre 500 persone. A partire dal 5 dicembre i vincitori saranno chiamati per firmare il contratto e il loro ingresso ci permetterà di rinforzare l’organico dei Centri per l’impiego e degli uffici regionali in sofferenza”. Il semaforo verde è arrivato grazie all’approvazione del bilancio consolidato 2022 all’Ars. L’ok in aula, dopo qualche incidente di percorso, ha potuto dar corso alle assunzioni già programmate.

Chi arriverà e dove

Tra gennaio e febbraio 2024, con il reclutamento dei neo assunti tramite i concorsi indetti dalla Regione lo scorso anno, l’amministrazione Schifani potrà contare su 511 nuove unità lavorative. Tra personale assunto con il concorso per i Centri per l’impiego nei profili professionali Iac (Istruttore amministrativo contabile) e Oml (Istruttore operatore mercato del lavoro). A questi si aggiungono 76 unità che saranno assunte per scorrimento delle graduatorie dei bandi finanziati con risorse regionali.

“Impegno rispettato”

“Abbiamo rispettato un impegno assunto dal governo regionale – dichiara l’assessore della Funzione Pubblica, Andrea Messina –. Siamo felici di aver contribuito a dare nuova linfa ad un’amministrazione affannata per via della scarsità di personale. L’impegno è quello di riuscire, nell’arco di pochi anni, a restituire slancio a tutti i rami della pubblica amministrazione con personale numericamente adeguato e competente”.

Il consolidato

Il bilancio consolidato è stato approvato qualche giorno fa dall’Assemblea regionale siciliana. Si tratta del documento contabile consuntivo che riunisce i risultati economico-finanziari del Gap, il gruppo amministrazione pubblica, composto dagli enti partecipati, controllati o strumentali della Regione. Documento munito di parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti. Gli enti rientranti nel Gap della Regione Siciliana, come riportato dal Bilancio consolidato 2022, sono 158 e cioè 23 organismi strumentali, 69 enti strumentali non in liquidazione, un organismo tecnico, 8 società controllate, 4 società partecipate, 46 enti strumentali in liquidazione, 5 società controllate in liquidazione, una società partecipata in liquidazione e una società indirettamente partecipata.

