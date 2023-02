Posti anche a Palermo e Catania

Nuove opportunità di lavoro presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’INGV ha indetto un nuovo bando di concorso per la selezione di 17 figure da inserire con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

I neoasssunti saranno inseriti con il profilo professionale di Tecnologo (III livello retributivo) per lo svolgimento delle attività del Progetto PNRR “Monitoring Earth Evolution and Tectonics – MEET” (Codice Bando 17TEC-PNRR-MEET-12-2022).

I posti disponibili

La selezione indetta dall’INGV consentirà di reclutare in tutta Italia i seguenti profili professionali: n.1 Tecnologo esperto in Elettronica presso l’Osservatorio Nazionale Terremoti (Roma); n. 2 Tecnologi esperti in Elettronica (Pisa); n. 1 Tecnologo esperto in Analisi di Laboratorio (Pisa); n. 1 Tecnologo esperto in Analisi di Laboratorio (Palermo); n. 1 Tecnologo esperto in Informatica (Roma); n. 1 Tecnologo esperto in Informatica (Grottaminarda in Irpinia); 1 Tecnologo esperto in High performance computing (Pisa); n. 2 Tecnologi esperti in High performance computing (Roma); n.1 Tecnologo esperto in Informatica (Catania); n. 2 Tecnologi esperti in Informatica (Milano); n. 3 Tecnologi esperti in Gestione di infrastrutture e progetti (di cui 1 presso l’Amministrazione Centrale, 1 presso l’Osservatorio Nazionale Terremoti a Roma e 1 presso la sezione di Catania); n. 1 Tecnologo esperto in progettazione di opere e impianti tecnologici per attività in Sardegna (Roma).

I requisiti

Per partecipare al concorso INGV per 17 figure sarà necessario possedere i seguenti requisiti: essere cittadino italiano; ovvero cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea; ovvero cittadino di Paese Terzo (Extra-UE) in base a quanto specificato nel bando; avere un’età non inferiore a diciotto anni e non superiore al limite massimo consentito per il collocamento al riposo; idoneità fisica all’impiego; godimento dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale; non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; per i candidati stranieri, avere conoscenza della lingua italiana; avere buona conoscenza della lingua inglese e dell’informatica di base.

Per ciascun profilo saranno richiesti specifici requisiti consultabili all’interno del bando.

La selezione

L’iter selettivo consisterà in una prova scritta (un quiz a risposta multipla sulle materie indicate nel bando di concorso) e una prova orale sulle materie indicate nel bando e sulla conoscenza della lingua inglese, italiana (per gli stranieri) e delle tecnologie e apparecchiature informatiche più diffuse.

Come candidarsi

L’istanza di partecipazione dovrà essere trasmessa entro il 16 marzo 2023 tramite il portale unico del reclutamento della P.A. inPA.

Per accedere al portale sarà necessario il possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi) o eIDAS (Electronic IDentification

Authentication and Signature).

Inoltre, sarà richiesto al candidato il possesso di un indirizzo PEC nominativo.

Per maggiori dettagli consulta il bando di concorso INGV e le successive rettifiche.