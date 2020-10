In casa Confartigianato Sicilia nasce la categoria regionale degli acconciatori. A guidarla sarà Alessandro Silvio, quarantatreenne, acconciatore messinese di Librizzi.

Silvio a novembre dello scorso anno è stato nominato presidente della categoria messinese degli acconciatori e adesso, avendo fatto tesoro dell’esperienza provinciale, è pronto a guidare una squadra il cui direttivo tocca diverse province siciliane. Fanno parte del gruppo infatti anche Calogero Sanfilippo (presidente acconciatori Palermo), Giovanni Puglisi (presidente acconciatori Siracusa) e Giovanni Maiorana (presidente acconciatori Trapani).

“C’è tanto da organizzare per far funzionare al meglio il settore degli acconciatori in Sicilia – dice Alessandro Silvio – ma dobbiamo andare con ordine e darci delle priorità. Sicuramente uno dei primi interventi da mettere in atto riguarda la tutela della professione con la lotta al lavoro abusivo, un fenomeno che si è diffuso con forza anche durante il lockdown dovuto al Covid”. E per far fronte all’abusivismo c’è già un piano di azione che coinvolgerà anche i rappresentanti e i negozi all’ingrosso dei prodotti per parrucchieri, in modo da potere tracciare gli acquisti attraverso il codice fiscale.

Grande attenzione anche alla nuova realtà legata al contenimento del Coronavirus. Con una maggiore attenzione alla sicurezza degli operatori e della clientela.