Per giugno e luglio a Palermo

Il corso di cucina classica durerà dal 21 giugno al 20 luglio

Per la cucina vegetale, invece, cinque giorni dal 26 al 30 luglio

Entrambi i corsi rilasceranno attestati di partecipazione ed haccp

Confcommercio e Fipe Palermo danno vita a due nuovi corsi di formazione che riguardano la cucina, sia quella classica che quella vegetale. Il corso di cucina classica si svolgerà dal 21 giugno al 20 luglio, quello di cucina vegetale dal 26 al 30 luglio. Già in programma per il mese di ottobre anche il corso di panificatore e pizzaiolo.

Previste 300 ore di lezioni per la cucina classica

Il corso di cucina classica avrà come docenti lo chef Domenico Basile, il pasticciere Giuseppe Albicocco e il sommelier Salvo Morello. Sono previste oltre 300 ore di lezioni tra teoria, laboratorio e stage presso aziende qualificate della ristorazione. Il corso è strutturato per “non professionisti” che vogliono acquisire le competenze di base per muovere i primi passi nel mondo della cucina classica e imparare l’uso di attrezzature tecniche e la preparazione di ricette più avanzate.

Cinque giornate per la cucina vegetale

Il corso di cucina vegetale vedrà come docenti Alessandra Dal Zotto e Luce Pennisi e si svolgerà in 5 giornate. I partecipanti avranno modo di imparare storia, cultura e tradizioni della cucina plantbased, la cucina vegetale moderna nella ristorazione, l’ideazione e la costruzione di un piatto vegetale oltre alle tecniche di preparazione e cottura di cereali, pasta fresca, risotto e proteine vegetali.

Questo corso sarà invece riservato a chef, personale di cucina, titolari di aziende ristorative alberghiere ed extralberghiere, allievi del corso di formazione di chef primo livello, diplomati di scuola alberghiera e pubblico amatoriale che vuole cimentarsi con la lavorazione e la realizzazione di un menù interamente vegetale.

A fine corso attestato Haccp

Entrambi i corsi prevedono il rilascio di un attestato di partecipazione al corso e quello Haccp. Le lezioni pratiche verranno svolte nel laboratorio didattico “Forniture Lo Piccolo”.

“Nonostante la drammatica situazione vissuta dalle imprese legate alla ristorazione – dice la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio – vogliamo continuare a guardare con ottimismo e speranza al futuro, formando nuove professionalità e puntando sulla preparazione e sull’eccellenza”.

Antonio Cottone, presidente di Fipe Confcommercio Palermo, aggiunge: “Il mondo della ristorazione, oggi più di ieri, non permette improvvisazione bensì preparazione professionale e conoscenza delle materie. Continuiamo a impegnarci nell’organizzazione di questi corsi professionali perché quelli finora portati a termine hanno prodotto importanti risultati, avvicinando le aziende ai lavoratori”.

Per ulteriori informazioni e per conoscere le modalità d’iscrizione ai corsi contattare il numero 091582716 oppure il 3332643976 o inviare email all’indirizzo pubbliciesercizi@confcommercio.pa.it