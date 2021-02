I dati

Covid 19 Sicilia, continua il trend in calo dei contagi

Sono 478 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 22.446 tamponi processati con una incidenza di positivi poco sopra il 2,1%, tasso nuovamente in discesa rispetto a ieri.

La regione è sesta nel contagio. Le vittime sono state 22 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.704. Il totale degli attualmente positivi è 38.932, con un decremento di 77 casi rispetto a ieri. I guariti sono 533.

Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 1.373; ovvero 3 in meno rispetto a ieri ma aumentano quelli in terapia intensiva che sono 181, tre in più rispetto a ieri a ieri. La distribuzione nelle province vede Palermo con 137 casi, Catania 107, Messina 117, Trapani 21, Siracusa 55, Ragusa 13, Caltanissetta 18, Agrigento 6, Enna 4.

Covid in Sicilia, diminuiscono del 14% in una settimana i contagi

Notizie incoraggianti arrivano anche dal report settimanale della Protezione civile sulla pandemia in Sicilia, elaborato dall’ufficio statistico del Comune di Palermo. Secondo i dati resi noti, sono in calo tutti gli indicatori tranne quello degli accessi alle terapie intensive negli ospedali dell’Isola. Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 5.451, il 14,2% in meno rispetto alla settimana precedente, quando si era già registrata una diminuzione del 29,6%. I tamponi positivi sono il 14,1% delle persone testate, in calo rispetto al 15,7% della settimana precedente. Il numero degli attuali positivi è pari a 39.009, 3.280 in meno e le persone in isolamento domiciliare sono 37.633, 3.127 in meno, sempre rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 1.376, di cui 178 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 153 unità (di cui -26 in terapia intensiva). Nella settimana appena conclusa si sono registrati però 73 nuovi ingressi in terapia intensiva (+4,3% rispetto ai 70 della settimana precedente). I guariti sono 98.863, aumentati di 8.527 unità e la percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 69,8% (era il 66,4% domenica scorsa). Il numero dei deceduti è 3.682, 204 in più rispetto alla settimana precedente. Il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,6% (come domenica scorsa). Infine, i ricoverati complessivamente rappresentano il 3,6% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5%)”.

Vaccini anti covid agli over 80, in Sicilia già ventimila prenotazioni

Ed oggi è anche il primo giorno per la prenotazione dei vaccini per gli ultraottantenni. Oltre 20 mila siciliani over 80 hanno prenotato la vaccinazione contro il Covid”. Lo ha detto a Rainews24 il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. “Oggi è stato il primo giorno e la prenotazione – ha aggiunto – sta andando benissimo, non ci sono lamentele. Siamo soddisfatti di questa prima giornata. E’ un dato significativo. Quella odierna è la prima giornata di prenotazione in Sicilia per il vaccino agli ultraottantenni. Potremmo somministrare circa 130 mila dosi entro la fine di febbraio”.

La somministrazione, così come ha assicurato Musumeci, partirà il prossimo 20 febbraio nei 60 punti vaccinali distribuiti in Sicilia, ma si potrà chiedere anche il vaccino a domicilio. “In questo caso – ha detto Musumeci – i sanitari che devono inoculare la dose andranno direttamente a casa degli anziani oppure nelle Rsa se si trovano in una residenza sanitaria assistita”.