diminuiscono lentamente i malati

C’è una nuova polemica a tenere banco in Sicilia in materia di contagio da Covid19. E’ la polemica su Trapani provincia Covid free. Dopo l’annuncio di zero contagi avvenuto ufficialmente una settimana fa, arrivano le statistiche elaborate dal Sole 24 ore sulla base dei dati della Protezione civile e ampliano la portata del risultato. Secondo statistiche e dati di contagio nel Trapanese non avverrebbero contagi da 28 giorni nonostante una delle quattro zone rosse siciliane fosse proprio nel Trapanese, ed esattamente Salemi.

La percezione sarebbe arrivata in ritardo perchè nonostante non ci fossero nuovi contagi sono continuati per un periodo decessi e guarigioni di persone ammalatesi in precedenza e dunque la prudenza nella comunicazione dei dati stata al centro di ogni scelta. E forse c’era di mezzo anche un po’ di scaramanzia.

La polemica, adesso, riguarda la validità del dato relativo ad una provincia quando la circolazione all’internod ella Regione è libera oramai quasi da due settimane

Questo, comunque, il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.