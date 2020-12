proseguono i controlli sanitari per chi arriva in sicilia

Tra ieri e oggi sono stati eseguiti circa 5600 tamponi tra i passeggeri che arrivano al porto di Palermo e all’aeroporto Falcone Borsellino. In aeroporto sono stati eseguiti 4.602 tamponi e al momento sono 4 i positivi. Al porto di Palermo e al porto di Termini Imerese 801 tamponi. Anche qui 4 positivi.

Questa mattina sia nel traghetto da Napoli della Gnv che in quello della Tirrenia che nella nave da Cagliari tutti i tamponi eseguiti, oltre 500, sono stati negativi.

Si tratta dell’ultimo week-end di libertà per gli italiani e per i siciliani poi scatterà la zona rossa nei festivi e arancione negli altri giorni. In questi giorni in cui si può ancora viaggiare sono attesi circa 70mila arrivi programmati di siciliani che tornano per passare le feste in famiglia ma a questi se ne potrebbero aggiungere altri 50mila circa, viene stimato, che arrivano con mezzi autonomi.

Un week-end complesso e delicato così come lo saranno anche i primi giorni della prossima settimana. Dopo i controlli messi in campo negli aeroporti e, più di recente, nei porti principali, scattano le verifiche e i tamponi anche a Messina, vera porta siciliana per chi arriva autonomamente, con tende e attese per le verifiche di chi si vuole sottoporre al tampone rapido per essere poi libero di circolare, per quel che si può, e comunque sereno di non contagiare i propri cari.

Intanto sono 878 i nuovi casi di Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 7.237 tamponi eseguiti. I decessi sono 22, che portano il totale a 2.131.

Con i nuovi casi sono a 33.843 gli attuali positivi, con un decremento di 22 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1.245 siciliani, 28 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1071 dei quali in regime ordinario, 20 in meno rispetto a ieri; 174 in terapia intensiva 8 in meno sempre rispetto a ieri nonostante 7 nuovi ingressi a fronte di 15 dimissioni.

I guariti sono 878. Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Catania 278, Messina 190, Palermo 180, Ragusa 61, Siracusa 55, Trapani 50, Enna 34, Caltanissetta 16, Agrigento 14.