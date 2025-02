La Polizia Stradale ha annunciato un potenziamento dei controlli di velocità sulle autostrade siciliane, con l’obiettivo di prevenire incidenti e garantire maggiore sicurezza stradale.

Le tratte interessate comprendono l’A18 Messina-Catania e l’A20 Messina-Palermo, due arterie particolarmente trafficate e spesso teatro di sinistri dovuti all’eccesso di velocità.

Il calendario dei controlli

I controlli, previsti dal 17 al 23 febbraio 2025, verranno effettuati nei tratti con il più alto tasso di incidentalità. In particolare, nei giorni 18, 19 e 20 febbraio, gli strumenti di rilevazione saranno attivi alternativamente in entrambi i sensi di marcia sulle autostrade A18 e A20.

Un intervento che mira a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di rispettare i limiti di velocità e adottare una guida responsabile.

Limiti e sanzioni

Attualmente, il limite massimo di velocità in autostrada è di 130 km/h, ridotto a 110 km/h in caso di maltempo, mentre sulle strade extraurbane principali è di 110 km/h, scendendo a 90 km/h in condizioni meteo avverse.

Le sanzioni per eccesso di velocità variano a seconda dell’entità dell’infrazione. Superamenti fino a 10 km/h comportano sanzioni pecuniarie da 42 a 173 euro. Superamenti tra 10 km/h e 40 km/h comportano multe da 173 a 694 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente. Per superamenti tra 40 km/h e 60 km/h, le sanzioni vanno da 543 a 2.170 euro, con la decurtazione di 6 punti e la sospensione della patente da uno a tre mesi. Infine, superamenti oltre i 60 km/h comportano multe da 845 a 3.382 euro, la decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente da sei a dodici mesi. La recidiva nell’arco di un biennio può portare alla revoca della patente. Neopatentati e conducenti professionali sono soggetti a sanzioni maggiorate.

Controlli sui veicoli commerciali

Particolare attenzione sarà rivolta ai mezzi commerciali e di trasporto passeggeri, come autobus e camion, per i quali verranno analizzati anche i dati registrati dai cronotachigrafi e dai tachigrafi digitali di bordo per verificare il rispetto dei limiti di velocità e dei tempi di guida e riposo.

La sicurezza sulle strade passa attraverso il rispetto delle regole e il controllo costante della velocità. La Polizia Stradale invita quindi tutti gli automobilisti a guidare con prudenza, evitando comportamenti pericolosi, che possano mettere a rischio la propria vita e quella degli altri utenti della strada.