L'emergenza

Da domani saranno sospese fino a data da destinarsi tutte le visite delle commissioni mediche preposte da Asp Palermo all’accertamento delle condizioni di invalido civile, cieco civile, sordomuto, portatore di handicap e disabile al fine dell’inserimento lavorativo e quelle della commissione medico locale (patenti speciali); le visite di invalidità richieste da pazienti oncologici, già programmate, saranno assicurate a domicilio qualora se ne giustifichi l’urgenza e la indifferibilità. Ne dà notizia l’ufficio stampa di Asp Palermo.

Sono sospese tutte le attività di screening oncologico (mammografico, cervicocarcinoma e colon retto) di I livello; i test di II livello per soggetti positivi allo screening continueranno ad essere eseguiti. Per info contattare il numero verde 800833311 e WhatsApp 3346899411, e-mail coscreening@asppalermo.org. Temporaneamente sospese le prestazioni non urgenti e differibili nei centri di vaccinazione.

L’Azienda ha attivato da questa mattina un servizio di domiciliazione dei medicinali distribuiti dalle farmacie territoriali dell’Asp. Il servizio, in funzione a Palermo, da lunedì prossimo sarà esteso a tutti i distretti della provincia.

Negli ambulatori dell’Asp vengono assicurate solo le prestazioni specialistiche urgenti e brevi; sospese le visite differibili e programmabili e tutte le prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria. Asp Palermo invita gli utenti a recarsi nelle strutture aziendali solo per motivi urgenti e indifferibili, sfruttando la piattaforma informatica (sportello.asppalermo.org) per i servizi di scelta e revoca del pediatra o del medico di famiglia, prenotazione di visite urgenti e brevi e per l’esenzione ticket per reddito. Per informazioni contattare gli uffici tel. 091.7032066, 091.7032056 e 091.7032071 o inviare mail a uorp@asppalermo.org.