L'emergenza

L’associazione “A.F.I.Pre.S. Marco Saura Onlus” si è attivata anche per assistere al telefono chi è costretto a casa a seguito delle ordinanze restrittive in vigore.

Soprattutto per chi sta facendo vincere dall’ansia e dalla preoccupazione, per gli anziani e per le famiglie che assistono diversamente abili.

I casi di contagio in Sicilia aumentano a macchia di leopardo, quasi una conseguenza logica, presumibilmente a seguito degli incontrollati rientri di oltre trentamila siciliani avvenuta nei giorni scorsi.

Mentre si discute di strategie per fronteggiare la pandemia e si moltiplicano gli appelli a restare a casa, una larga parte della popolazione è rimasta tra le mura domestiche da sola, non soltanto come conseguenza dell’isolamento imposto dalle rigide (?) ordinanze ma per la loro condizione di età e di disagio legato alla diversità.

Anziani, diversamente abili e le rispettive famiglie stanno vivendo un momento di solitudine oltre che di forte preoccupazione.

Questa fascia di popolazione è attenzionata dall’associazione “A.F.I.Pre.S. Marco Saura Onlus” che offre consulenza telefonica psicologica attraverso il numero verde 800.011.110 e al contatto Skype di viviana.cutaia.

Il numero verde è gratuito e attivo 24 ore su 24, usufruibile da tutto il territorio nazionale, rivolto anche agli operatori socio-sanitari.

Al telefono rispondono psicologi-psicoterapeuti formati per gestire anche questa particolare condizione di crisi.