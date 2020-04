La nota dell'azienda

Prosegue il programma di sanificazione dei locali dell’Asp di Palermo nell’ambito delle attività per il contenimento dell’infezione da Covid-19.

Giovedì 9 e venerdì 10 aprile rimarranno chiusi a Palermo: la sede legale dell’Azienda di via Giacomo Cusmano 24 ed i Consultori familiari “Villaggio Ruffini” di via Rosario da Partanna 7, “ZEN” di via Einaudi 16 e “Villagrazia” di via della Vega 25.

A Partinico sarà, invece, chiusa l’Unità Operativa Veterinaria di via Benevento 32.

Si comunica che, nelle giornate del 9 e 10 aprile, la Direzione strategica si trasferirà nei locali aziendali di via Pindemonte 88 e sarà raggiungibile ai soliti numeri telefonici (091.7032009) e di posta elettronica. (nr)

All’Asp Palermo così come nelle altre aziende provinciali, sono sospese tutte le attività di screening oncologico (mammografico, cervicocarcinoma e colon retto) di I livello; i test di II livello per soggetti positivi allo screening continueranno ad essere eseguiti. Per info contattare il numero verde 800833311 e WhatsApp 3346899411, e-mail coscreening@asppalermo.org. Temporaneamente sospese le prestazioni non urgenti e differibili nei centri di vaccinazione.

L’Azienda ha attivato anche un servizio di domiciliazione dei medicinali distribuiti dalle farmacie territoriali dell’Asp.

Negli ambulatori dell’Asp vengono assicurate solo le prestazioni specialistiche urgenti e brevi; sospese le visite differibili e programmabili e tutte le prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria.

Asp Palermo invita gli utenti a recarsi nelle strutture aziendali solo per motivi urgenti e indifferibili, sfruttando la piattaforma informatica (sportello.asppalermo.org) per i servizi di scelta e revoca del pediatra o del medico di famiglia, prenotazione di visite urgenti e brevi e per l’esenzione ticket per reddito. Per informazioni contattare gli uffici tel. 091.7032066, 091.7032056 e 091.7032071 o inviare mail a uorp@asppalermo.org.