Domenica la scoperta di un caso di contagio

Da domani il servizio di pubblica utilità telefonico 1500 sarà assicurato interamente in smart working. Lo dice Almaviva contact che aggiunge: “Con la distribuzione delle attrezzature informatiche in corso, messe a disposizione dall’azienda per garantire pieno supporto agli operatori che non ne avevano disponibilità sul servizio di pubblica utilità, si perfeziona a pieno organico il presidio da remoto del 1500 partito ieri, dopo la sospensione delle attività nella sede di Palermo”.

“Almaviva Contact – dice una nota – ha messo in campo, con la massima priorità temporale e con il sostegno dei sistemi informativi del gruppo Almaviva, una modalità di servizio in ambiti strategici come quelli legati alla salute e alla mobilità, mai sperimentata in precedenza attraverso il lavoro a distanza”.

Tutto questo pochi giorni dopo il caso positivo al coronavirus scoperto all’interno dell’azienda. Ed era stata l’azienda stessa a diramare una nota in cui si diceva pronta ad iniziativa di smart working.

“Abbiamo condotto ogni sforzo e assunto tutte le misure prescritte per garantire la sicurezza delle persone che lavorano nei nostri call center, impegnate quotidianamente nel dare continuità ai servizi di assistenza” avevano detto a caldo i vertici di Almaviva. Allo stesso tempo, sarà assicurata il presidio dei servizi di pubblica utilità, a partire dal numero verde 1500 per l’emergenza Covid-19 organizzato in condizioni di massima sicurezza”.