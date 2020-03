Coronavirus, ecco l’elenco e gli orari degli uffici postali aperti a Palermo e provincia

Ecco gli uffici postali aperti in provincia di Palermo e gli orari in questo periodo di emergenza dovuto alla diffusione del coronavirus.

Proprio in queste ore poste ha diffuso una nota in cui comunica che le pensioni di aprile saranno accreditate il 26 marzo con ritiro possibile da oltre 7.000 Postamat. Lo comunica Poste Italiane. L’azienda specifica, inoltre, che per coloro che invece devono recarsi negli Uffici Postali per il ritiro in contante sarà effettuata una turnazione in ordine alfabetico.

Uffici Postali aperti tutti i giorni con doppio turno fino alle 18.00

PALERMO AUSONIA

PALERMO CENTRO

PALERMO 34

PALERMO 40

Uffici Postali aperti tutti i giorni con turno di mattina

CARINI

MONREALE 1

PALERMO 11

PALERMO 3

ROCCA MONREALE

PALERMO 19

PALERMO 15

PALERMO 14

PALERMO 30

PALERMO 24

PALERMO 27

PALERMO 35

PALERMO 4

PALERMO 31

PALERMO 5

PALERMO 9

PARTINICO

PALERMO 32

BAGHERIA

PALERMO 1

BAGHERIA 2

PALERMO 8

MISILMERI

PALERMO 13

TERMINI IMERESE

Uffici Postali aperti Lunedì, Mercoledì e Venerdì con turno di mattina

BALESTRATE

ISOLA DELLE FEMMINE

MONTELEPRE

SFERRACAVALLO

PALERMO SPERONE

PALERMO 44

PALERMO 41

PARTINICO 1

TERRASINI

VILLABATE

ALIA

ALIMENA

ALIMINUSA

ALTOFONTE

ASPRA

BELMONTE MEZZAGNO

BOLOGNETTA

BOMPIETRO

CALTAVUTURO

CASTELBUONO

CASTELDACCIA

CASTRONUOVO DI SICILIA

CEFALA’ DIANA

CEFALU’

CERDA

CONTESSA ENTELLINA

CORLEONE

GANGI

MEZZOJUSO

PETRALIA SOTTANA

POLIZZI GENEROSA

PRIZZI

ROCCAMENA

ROCCAPALUMBA

SAN CIPIRELLO

SAN MAURO CASTELVERDE

TERMINI IMERESE 1

VENTIMIGLIA DI SICILIA

VILLAFRATI

Uffici Postali aperti Martedì, Giovedì e Sabato con turno di mattina

BORGETTO

CAPACI

VILLAGRAZIA DI CARINI

CINISI

FICARAZZI DI PALERMO

GIARDINELLO

MONREALE

ROCCELLA GUARNASCHELLI

PALERMO 6

PARTANNA MONDELLO

PALERMO 29

PALERMO 12

TOMMASO NATALE

PALERMO 37

PALERMO 45

VILLAGRAZIA DI PALERMO

ACQUA DEI CORSARI

PALERMO 26

PALERMO 17

TORRETTA

TRAPPETO

USTICA

ALTAVILLA MILICIA

BAUCINA

BISACQUINO

CACCAMO

CAMPOFELICE DI ROCCELLA

CAMPOFIORITO

CAMPOREALE

CASTELLANA SICULA

CIMINNA

COLLESANO

GERACI SICULO

GIULIANA

GODRANO

ISNELLO

LASCARI

LERCARA FRIDDI

MARINEO

MONTEMAGGIORE BELSITO

PALAZZO ADRIANO

PETRALIA SOPRANA

PIANA DEGLI ALBANESI

FINALE

SAN GIUSEPPE JATO

SCIARA

TRABIA

VALLEDOLMO

VICARI

BLUFI

Uffici Postali aperti che non subiscono variazioni di orario

CAMPOFELICE DI FITALIA

SAN CARLO

GRATTERI

SANTA CRISTINA GELA

SANT’ELIA

SCLAFANI BAGNI

SCILLATO