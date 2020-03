La nota urgente al sindaco

Stop alle tasse comunali. Lo chiede il Movimento 5 Stelle al sindaco di Palermo a fronte della grave crisi economica che sta attraversando il capoluogo a causa dell’emergenza coronavirus. Il gruppo consiliare dei Grillini ha inviato una nota urgente a Orlando.

Antonino Randazzo, Concetta Amella e Viviana Lo Monaco nella nota chiedono provvedimenti straordinari di sostegno alle imprese palermitane per l’emergenza coronavirus. “Abbiamo chiesto al Comune un impegno e uno sforzo con misure ad hoc a sostegno di tutte le imprese – dichiara il gruppo consiliare M5S di Palermo – come lo slittamento del pagamento delle tasse e delle imposte comunali al 30 settembre e l’attivazione di provvedimenti come la riduzione della TARI e la creazione di un fondo risarcitorio ad hoc”.

Sulla questione ieri Loredana Novelli, presidente di “Siciliae Mundi”, aveva lanciato una proposta simile. La crisi sta mettendo in ginocchio l’economia già precaria della città. Questa mattina anche Federalberghi ha lanciato l’allarme presentando i dati drammatici del settore turistico. Sono diverse le associazioni di categoria che chiedono all’amministrazione comunale uno sforzo per dare una boccata di ossigeno ai settori trainanti della città come quello dell’ospitalità, della ristorazione e del commercio. Intanto da Roma il premier Conte ha annunciato che il Governo è al lavoro per preparare un decreto che possa aiutare famiglie e imprese in difficoltà.