La richiesta a Musumeci

Gli Indipendentisti di Antudo chiedono al Governatore Musumeci tamponi e mascherine per tutti in Sicilia. Il movimento politico indipendentista siciliano si rivolge al Presidente della Regione Sicilia per una una sola e precisa richiesta: tamponi per tutti.

“La performance di Musumeci che getta l’inefficace la mascherina inviata da Roma ci parla di quanto terrore ci sia in questo momento in chi governa l’isola – dichiara Gino Sturniolo di Antudo – . Piuttosto che invocare l’uso dell’esercito, bisognerebbe fare immediatamente l’unica cosa che ci sembra abbia ottenuto risultati rapidi in altre parti del globo: fare il tampone al maggior numero di persone nel più breve tempo possibile”.

“La richiesta – prosegue Sturniolo – parte per porre rimedio alle mille incertezze diffuse intorno al virus. Non si sa ancora se e quanto durerà l’emergenza. Non è possibile prevedere quando e se verrà prodotto un vaccino. Non si può calcolare per quanto tempo ancora dovremo rimanere chiusi in casa”.