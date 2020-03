L'emergenza

La Regione Siciliana ha chiesto formalmente al Governo nazionale la proroga delle scadenze delle revisioni annuali obbligatorie per i mezzi di trasporto. “Alla luce della stringente normativa diramata per limitare al massimo i contagi da coronavirus – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Marco Falcone – abbiamo proposto al ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli di prorogare le imminenti scadenze per la revisione annuale dei veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate. Occorre, infatti, da una parte sostenere l’autotrasporto e dall’altra adottare la massima cautela, poiché i mezzi sono la spina dorsale del movimento di merci e cose nella nostra Isola”.

L’Assessorato regionale alle Infrastrutture, inoltre, ha avviato la sanificazione delle sedi provinciali delle Motorizzazioni civili, prescrivendo la disinfezione di sedi e attrezzature utilizzate per le revisioni di autocarri, autobus, rimorchi, semirimorchi. “Tutti i veicoli che dovranno sottoporsi a verifica – specifica Falcone – dovranno presentarsi puliti e sanificati con le relative certificazioni che lo comprovino, nonché sottoporsi ai controlli uno per volta”.

In un momento di grave crisi economica determinata dalle misure per il Governo per fronteggiare la diffusione del coronavirus imprese e lavoratori stanno chiedendo da più parti aiuto e sostegno.

L’Anci Sicilia ha presentato una serie di proposte che riguardano non solo il funzionamento e i bilanci degli enti locali in Sicilia, ma anche, in un’ottica di stretta collaborazione, tra istituzioni, cittadini, associazioni e categorie produttive, l’apparato economico, in special modo del settore turistico-alberghiero.

Dette proposte sono state rappresentate al Governo regionale e all’Anci nazionale per il loro inserimento nelle rispettive piattaforme.