Dopo otto giorni di ricovero

Dopo 8 giorni di ricovero in terapia intensiva è stata estubata e adesso respira autonomamente. E’ una donna di 40 anni, affetta da Coronavirus, ricoverata dai primi giorni di aprile al Covid Hospital di Partinico.

Le sue condizioni sono decisamente migliorate e da ieri non è più ‘attaccata’ alle macchine. “E’ un segnale importante sia dal punto di vista clinico che psicologico – sottolineano dal Covid Hospital di Partinico – è un messaggio di speranza anche per i pazienti più gravi. Presto la donna potrebbe lasciare anche la terapia intensiva per essere trasferita nel reparto a minore intensità di cura”.

Nella struttura dell‘Asp di Palermo, interamente dedicata alla cura dei pazienti covid-positivi, sono due i ricoverati in terapia intensiva. “Un sentito ringraziamento – ha detto il direttore generale dell’Asp, Daniela Faraoni – va a tutto il personale del Covid Hospital di Partinico, impegnato in un instancabile lavoro. La notizia del miglioramento delle condizione di salute di una ricoverata, da ieri estubata, ci riempie di gioia ed assume anche un valore importante dal punto di vista scientifico perché dimostra che ci sono possibilità di ripresa anche nei casi più gravi”.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 27.438 .

Di questi sono risultati positivi 2.159 (+62), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.893 persone (+34), 133 sono guarite (+20) e 133 decedute (+8).

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 110 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 94 (22, 5, 8); Catania, 560 (148, 32, 54); Enna, 279 (171, 1, 16); Messina, 330 (144, 20, 26); Palermo, 286 (70, 31, 12); Ragusa, 49 (9, 4, 3); Siracusa, 84 (44, 29, 9); Trapani, 101 (20, 9, 4).

Degli attuali 1.893 positivi, 628 pazienti (-7) sono ricoverati – di cui 65 in terapia intensiva (-8) – mentre 1.265 (+41) sono in isolamento domiciliare.