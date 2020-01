Le parole dell'assessore

Ad oggi in Sicilia non si registrano casi, nemmeno sospetti, riconducibili al Coronavirus.

“L‘Assessorato della Salute, tuttavia, ha già predisposto un piano che coinvolge le Aziende del SSR, il 118 ed i medici di medicina generale attraverso una procedura dedicata che in caso di necessità verrebbe immediatamente attivata – spiega l’assessore alla Salute Ruggero Razza -. Desidero, infine, rivolgere un appello agli operatori dell’informazione affinché continuino ad agire con scrupolo e rigore nella gestione delle notizie collegate a questa vicenda: un caso sospetto si può certamente controllare, il panico no”.

Il bilancio attuale del coronavirus cinese è di 106 vittime e oltre 4mila contagi. Un primo caso anche in Germania. Un secondo registrato in Canada. La Cina rinvia sine die l’inizio del secondo semestre scolastico. Attesi oggi voli charter di Giappone e Usa per far rientrare i connazionali da Wuhan. Intanto l’Oms si corregge e definisce “elevato” il rischio globale derivante dal virus