Il candidato del terzo Poplo "Chiarire gli impegni prima e non dopo l’esito elettorale"

Rush finale della campagna elettorale in vista dell’Election Day di domenica 25 settembre. Il candidato alla presidenza della Regione del Terzo Polo Gaetano Armao presenta i primi componenti della sua squadra di governo. Sono i primi sei assessori, tutte donne.

Armao afferma “È doveroso per i candidati chiarire gli impegni prima e non dopo l’esito elettorale per onestà nei confronti degli elettori, per chiarezza e per trasparenza”.

E continua: “Molti elettori si saranno chiesti perché i candidati/e presidenti non dicono come sarà composta la giunta. La domanda è quanto mai appropriata perché il 25 settembre noi eleggeremo il presidente che ovviamente dovrà nominare gli assessori. I candidati non sono obbligati dalla legge, così come avviene per la elezione dei sindaci, ed è una delle aberrazioni della legge elettorale”.

Indicata la metà degli assessori

Il candidato del Terzo Polo – Azione di Calenda ed Italia Viva di Renzi – parla di voto consapevole. E sottolinea: “Noi crediamo che per avere un voto consapevole bisogna dare agli elettori tutti gli elementi per esprimere un consenso informato ed è per questo che indichiamo prima del voto la meta degli assessori (seguendo la legge per la elezione dei sindaci). Abbiamo scelto persone con competenze nei temi importanti del nostro programma di governo”.

Nel presentare i profili della Giunta Gaetana Armao ha dichiarato “una elezione regionale in cui i candidati rifiutano il confronto diretto e parimenti non indicano gli assessori è una campagna elettorale che ci lascia molte perplessità. Noi ci tiriamo fuori da questo modo di fare campagna elettorale. Per questo abbiamo presentato per primi un programma elettorale pubblicato, mentre altri non hanno ancora un programma pubblico. Più volte abbiamo dichiarato la nostra disponibilità ad ogni confronto, ma sinora gli altri si sono sottratti”.

“Indichiamo sei donne, la giunta regionale deve avere una forte presenza femminile”

Ed inoltre: “Adesso indichiamo agli elettori i designati della giunta così come deve fare un candidato a Sindaco in Sicilia e nel resto d’Italia. Indichiamo 6 donne perché la Giunta Regionale deve avere una forte presenza femminile, come peraltro è indicato dalla Legge Statutaria che prevede una percentuale di genere. Non solo donne, ma donne qualificate professionalmente che hanno lavorato, lavorano e esprimono competenze, conoscenze, qualità professionali che potranno dare un apporto importante all’amministrazione regionale. E’ doveroso per i candidati chiarire gli impegni prima e non dopo l’esito elettorale per onestà nei confronti degli elettori, per chiarezza e per trasparenza. Per evitare che tutto finisca nelle riunioni dei salotti della politica o negli studi personali del Presidente dell’Assemblea”.

I nomi dei sei assessori indicati da Gaetano Armao