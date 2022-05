il 27 maggio al teatro dell'istituto don bosco ranchibile

La corsa a sindaco di Palermo. Sarà il teatro esterno dell’Istituto Don Bosco Ranchibile a ospitare, venerdì 27 maggio dalle ore 21.00 alle ore 22.30, l’incontro dell’Arcivescovo di Palermo Monsignor Corrado Lorefice con i sei candidati a sindaco della città in vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno.

Hanno confermato la propria presenza Rita Barbera, Francesca Donato, Fabrizio Ferrandelli, Roberto Lagalla, Ciro Lomonte, Franco Miceli.

L’arcivescovo porrà ai candidati domande sul futuro della città

Durante l’incontro – coordinato da Luigi Perollo, Direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali-Ufficio Stampa – l’Arcivescovo porrà ai candidati domande relative ai programmi per l’amministrazione della città, ponendo prioritariamente la propria attenzione alle fasce più deboli della cittadinanza; la Chiesa di Palermo, così come tutte le Chiese italiane, ha iniziato nei mesi scorsi a camminare lungo un percorso sinodale rivolto anche a tutte le realtà presenti sul territorio, necessario quindi interpellare coloro che si candidano ad amministrare il capoluogo siciliano, quinta città d’Italia.

L’incontro sarà moderato nel rispetto delle dinamiche proprie di una campagna elettorale, consentendo a tutti i candidati un tempo congruo per offrire le proprie risposte alle domande e alle sollecitazioni dell’Arcivescovo. Non sarà possibile accogliere domande dalla platea.

L’incontro in diretta streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming attraverso i canali dell’Arcidiocesi di Palermo (sito www.chiesadipalermo.it, canale YouTube, pagina Facebook) e attraverso le frequenze di Radio Spazio Noi-InBlu (FM 88.0, 88.5, 106.3).

Il 29 maggio la ‘Supersfida’ per Palermo

I candidati a sindaco parteciperanno anche ad un altro confronto, che si terrà il 29 maggio al Teatro Bellini di Palermo a partire dalle ore 21. L’ingresso è su invito. La ‘Supersfida’ per Palermo è un evento organizzato dalla business community Palermo Mediterranea.

BlogSicilia media partner della Supersfida

Due media partner per questo confronto che sarà trasmesso in diretta sui canali di BlogSicilia e su Video Regione sul canale 14 del digitale terrestre. La supersfida giunge al termine di un percorso di confronto dei candidati sindaco con la community in cui si sono discussi i temi centrali per lo sviluppo della città.