Il 3 maggio a partire dalle 9 nella sede centrale dell’istituto

Gli studenti del liceo Classico G. Garibaldi di Palermo, nel corso dell’assemblea che si terrà il prossimo 3 maggio si confronteranno con gli aspiranti sindaci. L’incontro, si terrà presso la sede centrale dell’Istituto, in Via Canonico Rotolo 2, alle 9.

Chi ha dato la disponibilità all’incontro

Hanno dato la propria disponibilità Rita Barbera, Francesco Cascio, Francesca Donato, Fabrizio Ferrandelli, Franco Miceli, Roberto Lagalla, Totò Lentini, Ciro Lomonte.

La corsa a sindaco del capoluogo

Una corsa che negli ultimi giorni è entrata nel vivo. Nel centrodestra si vive sul dualismo tra Roberto Lagalla e Francesco Cascio dopo un tentativo di cucitura nel fine della scorsa settimana. Nel centrosinistra, invece, una stretta di mano ha siglato l’impegno del leader del Pd Enrico Letta a sostenere la richiesta di un “patto per Palermo” del candidato Franco Miceli. Mentre +Europa ha lanciato Fabrizio Ferrandelli.

Lo strappo nel centrodestra

Ore frenetiche nel campo del centrodestra. Francesco Cascio che sembrava viaggiare verso il ritiro della candidatura in vista di una convergenza dell’intera coalizione di Roberto Lagalla, resta invece in campo. E’ fumata nera dopo l’ennesimo tentativo di riunire la coalizione. Nonostante il tentativo di riunificazione della coalizione da subito sono esplose le tensioni fra le forze che sostengono proprio la candidatura di Francesco Cascio, principalmente sul metodo usato, quello degli annunci. Ed è stato dentro questa parte della coalizione che è esploso il problema.

“Gli appelli di Cascio e Lagalla non ci lasciano indifferenti. La presenza della nostra coalizione politica è tesa a dare un buongoverno alla città di Palermo e ai suoi cittadini. Non nascondiamo le difficoltà che emergono dalle contrapposizioni in atto che possono essere ripensate solo attraverso un percorso lineare e chiaro. Ci incontreremo nelle prossime ore per fare una proposta che possa tenere conto delle ragioni che uniscono anziché quelle che dividono” scrivevano in una nota i rappresentanti dei partiti di centrodestra che sostengono la candidatura a sindaco di Palermo di Francesco Cascio. La nota arrivava da Forza Italia a nome di tutti.

Letta e Miceli uniti per il “Patto per Palermo”

Il leader del Pd nazionale Enrico Letta sostiene la richiesta di un “patto per Palermo” del candidato sindaco del centrosinistra Franco Miceli. Alla manifestazione promossa dal Pd siciliano per appoggiare la sua candidatura, a Villa Filippina, introdotta dal segretario regionale del partito Anthony Barbagallo e dal segretario provinciale Rosario Filoramo, Franco Miceli ha infatti chiesto il sostegno di tutte le forze democratiche della coalizione perché il governo centrale e il Parlamento accolgano la sua richiesta che si diano a Palermo gli strumenti per “rimettersi in moto”.