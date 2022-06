L’iniziativa dell’Asp di Palermo che ha concluso il progetto

Oltre 200 attestati per corsi sulla sicurezza del lavoro. Questo il risultato del progetto dell’Asp di Palermo che chiude questa sua prima edizione con numeri importanti. In questi giorni si è concluso con la consegna degli attestati il progetto formativo sulla sicurezza sul lavoro organizzato dall’unità operativa complessa PreSAL dell’Asp di Palermo. Obiettivo dei corsi rivolti a studenti, quelli dell’ultimo anno degli istituti superiori, a personale scolastico e a personale del Comune di Palermo, è stato, soprattutto, di promuovere la cultura della sicurezza.

I numeri del progetto

I numeri del progetto ideato dal dirigente, Bruno Marsala, sono significativi dell’impegno che ha coinvolto diverse professionalità aziendali del team guidato da Elisa Trapani: 5 corsi di Rspp (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per complessive 100 ore a corso (Moduli A-B -C); 3 corsi di Rls (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) di cui uno completo e 2 di aggiornamento, e 4 corsi per lavoratori.

L’auspicio di proseguire l’esperienza

“Consapevoli della grande sfida, l’abbiamo affrontata ed oggi siamo pienamente soddisfatti per i brillanti risultati ottenuti dai ragazzi – ha sottolineato il direttore dell’Uoc PreSAL dell’Asp di Palermo, Eduardo Costagliola – auspichiamo di continuare questa bellissima esperienza e ringraziamo i dirigenti scolastici che ci hanno accolto nelle scuole, il nostro direttore generale, Daniela Faraoni, ed il direttore del dipartimento di Prevenzione, Antonio Fasulo, che ci hanno supportato in questa impegnativa ma bellissima esperienza”.

Oltre 200 persone formate

Complessivamente sono state formate 208 persone: 87 discenti che hanno terminato il corso completo di Rspp e 74 lavoratori della scuola hanno partecipato al corso di aggiornamento, mentre sono 14 i nuovi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (Rls) e 32 quelli che hanno completato l’aggiornamento.