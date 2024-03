Gli appuntamenti della Pasqua

Con l’arrivo della primavera (e dei 30°) e il weekend di Pasqua alle porte, la Sicilia si prepara ad accogliere residenti e turisti con una serie di eventi, appuntamenti culturali e divertimenti all’aria aperta. Dalle escursioni nei parchi alla visita dei musei, passando per i mercatini e i parchi divertimento, l’intera regione si anima in un mix di tradizione, cultura e adrenalina. Nel cuore di Palermo è stata allestita la fiera dell’artigianato edizione pasqua proponente venti spazi espositivi; a Catania sarà possibile visitare il monastero dei Benedettini e l’orto botanico e ancora, a Messina si potrà assistere alla processione dei “simulacri di Gesù risorto e della madonna della mercede”. Di seguito, vi segnaliamo alcune attività da poter fare in compagnia della famiglia e degli amici.

Palermo “curtigghiara”, tour

Domenica 31 marzo alle ore 10,30 un tour emozionante condurrà i partecipanti alla scoperta dei segreti più affascinanti di Palermo, passeggiando lungo il suggestivo centro storico della città. Partendo dalla maestosa porta nuova, il percorso attraverserà piazza della vergogna, cuore pulsante della Palermo antica.

Tra palazzi barocchi, giardini lussureggianti, antiche chiese e conventi secolari, i partecipanti saranno guidati alla scoperta dei vizi dei viceré, delle cospirazioni di palazzo e dei segreti delle monache. Un viaggio tra aneddoti curiosi e storie piccanti che sveleranno il lato più nascosto e intrigante della storia di Palermo.

Il tour si concentrerà sul concetto di “curtigghio“, inteso come pettegolezzo e elemento fondamentale nella vita sociale della città. i palermitani conservano nella memoria racconti di amori clandestini, complotti politici e passioni proibite, spesso avvolti da un’aura di leggenda. Per poter partecipare è obbligatoria la prenotazione: esplorasitisicilia@gmail.com

Processione dei simulacri, Messina

La città di Messina si prepara ad accogliere la suggestiva processione dei simulacri di Gesù risorto e della madonna della mercede, un evento tradizionale che coinvolge la comunità locale in una celebrazione sacra e coinvolgente. La processione avrà inizio alle ore 8 del 31 marzo, dalla chiesa della Madonna della mercede in via Tommaso Cannizzaro e si snoderà lungo un percorso che attraverserà le principali vie della città. Presidi a cura del corpo di polizia municipale, con chiusure temporanee delle strade interessate per consentire lo svolgimento dell’evento.

Visite al monastero dei benedettini e all’orto botanico, Catania

Durante le festività pasquali, il team di “Officine culturali” invita i visitatori a scoprire due luoghi affascinanti di Catania: il monastero dei benedettini di San Nicolò l’Arena e l’orto botanico. Il monastero sarò aperto tutti i giorni dalle 10 alle 17 per visite guidate che condurranno i partecipanti in un viaggio attraverso la storia secolare di questo complesso monastico. Grazie ai tour guidati , sarà possibile esplorare gli affascinanti dettagli architettonici e culturali del sito.

Le visite guidate all’orto botanico di Catania, curate da “Officine culturali”, offriranno l’opportunità di immergersi nella bellezza della natura anche durante la Pasqua. Domenica 31 marzo alle 11, i visitatori potranno esplorare le collezioni di alberi, piante e fiori presenti nel giardino scientifico dell’università di Catania.

Tour guidato alla scoperta della saga dei Florio, Palermo

Domenica 31 marzo alle ore 10.30, un viaggio affascinanti attraverso la storia e le imprese della famiglia Florio vi aspetta a piazza Marina, davanti la fontana del Garraffo. Il tour, della durata di 2 ore, condurrà i partecipanti alla scoperta della straordinaria epopea dei Florio, partendo dalla cala fino a piazza Marina, passando per il piano di San Giacomo, via Materassai, il taglio di via Roma, il Politeama e i luoghi dell’esposizione del 1891-92, fino al teatro Massimo.

Durante il tour guidato, i partecipanti potranno immergersi nella vita, negli affari, nei successi e negli amori che caratterizzano la storia dei Florio, rendendoli una delle famiglie più influenti dell’epoca.

Museo delle illusioni, Palermo

A Palermo nasce la “Città delle illusioni“. Un nuovo museo, dedicato alla scienza dell’ottica e alle illusioni visive, offre un’esperienza coinvolgente e divertente, dove la realtà si mescola con l’illusione in un mix di magia e meraviglia. Aperto anche il 31 di marzo, i visitatori potranno immergersi in percorsi interattivi e stanze tematiche, dove si troveranno catapultati in un universo parallelo dove le regole della percezione vengono sfidate e la fantasia prende il sopravvento.

Caccia al tesoro all’orto botanico di Palermo

Caccia alle uova di Pasqua all’orto botanico di Palermo. Un appuntamento per trascorrere una giornata tra le bellezze naturali secolari, il bel tempo e giochi dinamici. “Chi cerca…Tr’Uova” è la speciale caccia al tesoro che divertirà grandi e piccini. A seguire, un laboratorio creativo con pittura di uova di cartapesta.

“Hip hop market” edizione Pasqua, Palermo

Il centro storico di Palermo, via Magliocco, accoglie la prima edizione pasquale di “Hip hop market“, la fiera dell’artigianato siciliano organizzata dall’associazione Artigianando. Venti spazi espositivi situati in via Generale Magliocco saranno aperti al pubblico per mostrare e vendere oggetti realizzati a mano da artigiani locali. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare e acquistare una vasta gamma di prodotti artigianali, tra cui manufatti di legno, monili, lavanda e pietra lavica, ceramiche dipinte, oggettistica in ulivo e borse artigianali. La fiera offre un’occasione unica per scoprire la creatività e l’abilità degli artigiani siciliani, che con maestria realizzano pezzi unici e originali.

Like this: Like Loading...