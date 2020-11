Lo screening

Buone notizie per i dipendenti dell’Assemblea regionale siciliana, sottoposti nelle scorse ore al giro di tamponi scattato dopo la positività al Coronavirus riscontrata recentemente al deputato Giuseppe Laccoto.

Attraverso un comunicato ufficiale, l’Ars ha reso noto che “sono risultati tutti i negativi i dipendenti dell’Assemblea regionale siciliana che questa mattina si sono sottoposti volontariamente al tampone anti Coronavirus“.

La stessa assemblea fa sapere che “si continuerà domani con ulteriori tamponi” al fine di escludere altre positività.

Nei giorni scorsi a Palazzo dei Normanni era stato applicato il protocollo anti-Covid, con la sospensione di tutte le attività in aula per una settimana.

E no n è il primo caso di positività al Covid negli ambienti dell’Assemblea Regionale. Lo scorso 7 settembre un dipendente dell’impresa che si occupa delle pulizie dei locali dell’Ars era risultato positivo al Covid19, a seguito di contatti avuti al di fuori dei locali dell’Assemblea, con soggetti a loro volta positivi.

L’impresa di pulizie in quell’occasione aveva attivato le procedure previste dal protocollo sanitario e quelle ulteriori per garantire la prosecuzione del servizio in condizioni di sicurezza.