Covid, quattro casi di variante inglese all’ospedale Civico di Palermo

Ausiliari del traffico Amat chiedono passaggio a tempo pieno, non escluso lo stato di agitazione

Salvatore Girgenti, responsabile Fit Cisl Amat spiega: "In questo periodo ancor di più sono fondamentali per il controllo del rispetto del contingentamento a bordo, per la verifica dei biglietti sui mezzi e tanto altro. Il contratto oggi da 32 ore, deve passare a tempo pieno, 39 ore"....