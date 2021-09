Vaccinazioni nei due quartieri popolari a Palermo. Campagna di prossimità prosegue a Catania

Buona la risposta dei quartieri Cep e Vucciria all’iniziativa #VaccinInQuartiere

Somministrate 250 dosi nelle giornate dell’8 e 9 settembre

Da inizio luglio quasi 13milia somministrazioni effettuate lontano dall’hub della Fiera

Continua ad alto ritmo la campagna vaccinale di prossimità a Catania

Non si ferma la campagna vaccinale in trasferta. Altre 250 persone dei quartieri Cep e Vucciria hanno risposto all’invito ad immunizzarsi della struttura commissariale per l’emergenza Covid di Palermo.

Tanti sono stati coloro che si sono presentati l’8 e il 9 settembre nella sede dell’associazione San Giovanni Apostolo al Cep e alla Taverna Azzurra alla Vucciria, locali messi a disposizione dell’ufficio del commissario Covid Renato Costa per l’iniziativa #VaccinInQuartiere.

Ma mercoledì (8 settembre) è stata anche l’occasione per una nuova incursione tra i banchi del mercato dopo il successo delle somministrazioni ai venditori di Ballarò: altri commercianti, stavolta del Cep, si sono fatti vaccinare dietro alle bancarelle di abbigliamento e telefonia, tra immancabili applausi e urla d’incoraggiamento.

Come sempre molto numerose le persone che, in queste due tappe, si sono sottoposte alla prima inoculazione del siero anti-Covid, anziani compresi. Segno che, per i motivi più vari, c’è ancora una fetta di popolazione che ha aspettato mesi prima di vaccinarsi, pur avendone diritto da tempo. Per questo motivo la struttura commissariale è fortemente intenzionata ad andare avanti con i vaccini di prossimità.

Quasi 13mila somministrazioni da inizio luglio

Da inizio luglio a oggi sono quasi 13mila le somministrazioni extra hub effettuate dal personale sanitario della Fiera del Mediterraneo, circa ottomila delle quali nei paesi e città del Palermitano.

Proprio oggi il tour in provincia dei medici e infermieri della struttura commissariale giunge alla sua quarantesima tappa, quella di Balestrate.

Le diverse iniziative

Una quantità di vaccinazioni resa possibile dal grande sforzo, in termini di risorse e creatività, profuso dalla struttura commissariale nel mettere in campo una lunga serie di iniziative: #VacciniTour, #VaccinInQuartiere, #AperiVax, #NoVacciniNo[Ri]parti in collaborazione con Confcommercio, i vaccini al museo Salinas con #VaccinArte e le somministrazioni a domicilio degli ultimi due mesi.

Trasferte ad Alia ed a Trappeto

Nei prossimi giorni il camper dei medici del commissario Covid farà tappa ad Alia e Trappeto. #VaccinInQuartiere continua, invece, lunedì 13 settembre allo Sperone (palestra Renda in via XXVII maggio n. 26). Ingresso libero, ma si consiglia la prenotazione per velocizzare ancora di più i tempi, compilando i moduli da presentare il giorno del vaccino. Ci si può prenotare chiamando l’help desk della Fiera al 3312675839 o a questo link: https://fiera.asppalermo.org/site/hub/144

Il 13 settembre open day per le future mamme

Sempre il 13 sarà una giornata speciale all’hub della Fiera del Mediterraneo: dalle 9 alle 19, il padiglione 20A sarà dedicato alle mamme in allattamento e alle donne in dolce attesa per “Vaccinati, mamma!”, una giornata di consulenza, sensibilizzazione e vaccinazione in open day. Un pool di medici sarà a disposizione delle mamme e future mamme per chiarire tutti i loro dubbi sul vaccino.

Prosegue la campagna vaccinale di prossimità a Catania

Si intensifica la campagna vaccinale di prossimità. Domani 11 settembre e domenica 12, dalle 10 alle 20, medici e informatici, coordinati dall’Ufficio emergenza Covid di Catania, saranno al “Centro Sicilia” di Misterbianco. Sarà allestito un punto vaccinale all’interno della galleria commerciale.

Gli appuntamenti

Lunedi 13 la struttura mobile si sposterà al mercato A fera o luni di Catania. Dalle 8 alle 13, ingresso da via Puccini all’altezza del civico 30, vaccinazione senza prenotazione. Martedi 14, sempre dalle 8 alle 13, ingresso da via Dusmet all’altezza del civico 5, sarà la volta della Pescheria. I due appuntamenti sono realizzati in sinergia con l’amministrazione comunale di Catania.

Mercoledì 15 e giovedì 16 il punto vaccinale mobile ritorna al centro commerciale Porte di Catania. Le somministrazioni saranno effettuate dalle ore 11 alle 20, ingresso Porta del Porticello.

Nel fine settimana

Nel fine settimana, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19, la struttura mobile sarà presente al Popup market Sicily, ex parcheggio Amt di via Plebiscito. Questi gli orari: venerdì 17 dalle 18 alle 22 – sabato 18 dalle 11.30 alle 20.30 – domenica 19 dalle 11 alle 20.30.

Sempre nel weekend, ma soltanto sabato e domenica dalle 10 alle 19, sarà allestito un punto vaccinale all’ Expo della pubblicità, evento riservato agli operatori del settore che si terrà al centro fiere Bicocca di Catania.

Le tappe dal 20 settembre in poi

Lunedì 20 e martedi 21, dalle 11 alle 20, punto vaccinale al centro commerciale “Katanè” di Gravina di Catania.Venerdì 24 e sabato 25, dalle 11 alle 20, somministrazioni all’interno della galleria commerciale di Etnapolis a Belpasso.

La vaccinazione di prossimità rientra nell’ambito delle iniziative volute dalla presidenza della Regione Siciliana e dall’assessorato della Salute.