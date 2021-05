sarà attivo sette giorni su sette

Iniziano le vaccinazioni al centro commerciale La Torre di Palermo

L’hub vaccinale di via Assoro sarà aperto sette giorni su sette dalle 9 alle 19

A regime previste mille vaccinazioni al giorno

Una app ti avvisa mentre fai shopping quando è il tuo turno per il vaccino.

Per prenotare il vaccino restano validi i canali ufficiali ma scaricando l’app del Centro commerciale La Torre di Palermo si potrà, durante l’attesa, fare shopping ed essere avvisati quando è il proprio turno al centro vaccinale.

In poche immagini grafiche, – nel primo dei due video che vi proponiamo – disegni evocativi, rappresentano la voglia di ricominciare di tutti noi, la voglia di farlo con attenzione e prudenza, guardando al futuro, scegliendo la strada della salute, della protezione.

Stamane la cerimonia di apertura perfettamente in linea con le decisioni del governo e con grande attenzione all’utenza.

Un ulteriore passo in avanti sulla strada della salute

Presente alle prime vaccinazioni al centro commerciale La Torre, Renato Costa, commissario straordinario per l’emergenza Covid19 a Palermo. “E’ un ulteriore passo in avanti, – dice Costa – e credo che questa iniziativa sia destinata ad avere buon successo, perché l’idea di mettere assieme un centro commerciale e un centro vaccinale mi pare assolutamente vincente. Evita il problema dell’attesa delle persone, le quali possono comodamente farsi un giro, e poi essere chiamate con un sistema di sms sul telefonino, quando è il loro turno per la vaccinazione”.

A regime mille vaccinazioni al giorno

A regime l’hub vaccinale del La Torre garantirà mille vaccinazioni al giorno. Lo conferma Daniela Faraoni, direttore generale dell’Asp di Palermo. “E’ un’altra porta aperta alla gente che deve trovare facile accesso al vaccino. Il vaccino è la nostra grande speranza, è la possibilità di uscire da questo momento terribile, che tutta l’umanità ha vissuto, e quindi questa nuova possibilità è un’altra facilitazione alle attività che la gente deve comunque accettare, perché è chiaro che l’atto di adesione è prima di tutto di ogni cittadino. Ogni cittadino ha un obbligo morale nei confronti di se stesso e nei confronti di tutte le persone con le quali ogni giorno entra in contatto, cioè potersi presentare munito di questa garanzia di sicurezza, che gli darà la possibilità di riprendere la vita normale con i suoi ritmi, con i suoi momenti di svago”.

E ancora: “E’ un hub che dà alle persone la possibilità di coniugare lo spirito di vita sociale con l’esigenza di tutela della salute.

Questo hub potrà garantire oltre mille vaccinazioni al giorno, e ove le adesioni fossero di grande quantità cercheremo di poter effettuare anche delle attività di ampliamento”.

L’apertura al territorio

Soddisfatto anche Tommaso Brunetti, responsabile del centro commerciale La Torre.

“Fare questo hub vaccinale – osserva – era quasi scontato per la logica e la mission della nostra azienda.

Noi siamo sempre stati aperti al territorio, in grande collaborazione con gli enti locali e con le istituzioni. Ci siamo resi conto che questo è un momento cruciale per la nostra società, convinti che prima ci vacciniamo prima torniamo a poter lavorare tutti, quindi ci siamo messi a disposizione con questo comodato interamente gratuito, per ottenere mille vaccinazioni giornaliere, è questo il nostro obiettivo”.

Un traguardo importantissimo

“E’ un traguardo importantissimo che parte dalla Sicilia – dichiara Francesco Cascio, medico direttore del centro vaccinale del La Torre -. Ringraziamo la disponibilità della società che ci ha messo proprio a disposizione questi locali straordinari per fare le vaccinazioni. Credo che sarà una avventura esaltante perché le condizioni e la logistica di questo hub vaccinale sono privilegiate rispetto ad altri posti. Si può parcheggiare comodamente, entrare in un posto climatizzato, senza subire oscillazioni termiche. Partiamo da 600 vaccini al giorno ma credo che nel giro di qualche giorno potremo aumentare il numero perché ci sono tutte le condizioni per poterlo fare”.

A Palermo la voglia di tornare alla normalità

In rappresentanza dell’amministrazione comunale presente Fabio Giambrone, vice sindaco che parla di “straordinaria e assoluta novità. A Palermo – commenta – sta crescendo la possibilità di effettuare i vaccini che sono l’unica speranza per combattere questa pandemia e cresce anche la voglia di vaccinarsi. Io lo avverto in città, quindi vorrei esprimere la gratitudine e l’apprezzamento all’Asp, al commissario Costa, a tutti nel senso che sta crescendo anche una straordinaria sintonia fra tutte le istituzioni.

Ringrazio i medici, gli infermieri, il personale sanitario che tutti i giorni è impegnato. Credo che sia un segnale forte che Palermo sta dimostrando in tutte le occasioni e oggi è una ulteriore conferma di un grande lavoro che si sta svolgendo in città”.

Accelerare le procedure di vaccinazione

All’inaugurazione del nuovo hub vaccinale, presente anche il presidente della V circoscrizione, Fabio Teresi che dichiara: “Grazie a questo nuovo centro vaccinale sarà possibile accelerare le attuali procedure di vaccinazione, senza pesare troppo sulle altre sedi del nostro territorio. Le vaccinazioni sono in forte crescita nella nostra città, il nuovo hub al centro “La Torre” – nel quartiere Borgonuovo – risulta oggi un buon incentivo a continuare questo trend”.

Un grande segno di civiltà

“Ho voluto fortemente l’hub vaccinale al Centro Commerciale La Torre – dice il parlamentare della Lega all’Ars Vincenzo Figuccia – nell’idea che poter usufruire di uno spazio all’interno di un centro commerciale, potesse rappresentare un’importante occasione per abbattere il muro della diffidenza. Questo – prosegue – contribuirà a sostenere le riaperture garantendo la sicurezza dei cittadini e la possibilità per tante aziende di ritornare a vivere. La struttura funzionerà 7 giorni su 7 dalle 9 alle 19, il che arricchisce decisamente l’opportunità per i palermitani di vaccinarsi e di gestire contestualmente altre commissioni che fanno parte della loro quotidianità”.