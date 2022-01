L'esposizione si sarebbe dovuta concludere il 20 febbraio

Il Covid anticipa e forza la chiusura della mostra Van Gogh Multimedia & Friends a Palazzo Bonocore a Palermo. Un focolaio tra il personale che collabora all’evento, che racconta la vita e le opere del pittore, ha spinto alla decisione gli organizzatori.

La kermesse ideata e realizzata da Navigare srl e curata dalla professoressa Giovanna Strano avrebbe dovuto chiudere il 20 febbraio.

Interrotta la full immersion tra musica e colori

La mostra multimediale, in italiano ed inglese, una full immersion tra musica e colori, prendeva in esame, attraverso proiezioni in diversi monitor, la vita e le opere del maestro, con la visione in video di molti dipinti e disegni realizzati nel corso della sua esistenza, completata con informazioni sempre in italiano e inglese, dei periodi artistici vissuti da Van Gogh negli ultimi 10 anni della sua vita.

Un percorso che, tra schermi e totem, consente di approfondire la straordinaria attività creativa di quello che è universalmente riconosciuto come il maggiore artista di tutti i tempi.

A metà dicembre quasi 17mila visitatori

La mostra registrò a metà del dicembre 2021 quasi 17mila visitatori. Quota raggiuta in tre mesi.

Ieri oltre 8.100 casi nell’isola

Sono stati 8.133 i nuovi casi di Covid19 registrati ieri in Sicilia a fronte di 46.517 tamponi processati. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 8.606. Il tasso di positività scende al 18,5% ieri era al 20%. L’isola è al nono posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 37.233 casi, al secondo posto il Veneto con 21.209 casi, al terzo l’Emilia Romagna con 20.650 casi, al quarto la Campania con 17.056 casi, al quinto il Piemonte con 15.733 casi, al sesto il Lazio con 14.534 casi, al settimo la Toscana con 12.564 casi e all’ottavo la Puglia con 9.433 casi.

Gli attuali positivi sono 190.802 con un aumento di 6.664 casi. I guariti sono 1.426 mentre le vittime sono 43 e portano il totale dei decessi a 8.053.

Sul fronte ospedaliero sono 1.556 ricoverati, con 3 casi in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 170, lo stesso numero rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 2.243 casi, Catania 1.623, Messina 586, Siracusa 935, Trapani 445, Ragusa 896, Caltanissetta 590, Agrigento 632, Enna, 183.