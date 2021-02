Sono 766 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia. su 32.749 tamponi processati con una incidenza di positivi pari al 2,35%. La regione sale al quarto posto per contagio in Italia dopo Lombardia, Emilia Romagna e Campania. Le vittime sono state 30 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.508

Gli attuali positivi e i guariti

Il totale degli attualmente positivi è 42.202, con un decremento di 87 casi rispetto a ieri. I guariti sono 823.

La situazione nelle nove province

La distribuzione nelle province vede Palermo 330, Catania 226, Messina 80, Siracusa 47, Caltanissetta 35, Ragusa 26, Trapani 10, Enna 11, Agrigento 1.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali tornano a crescere i ricoveri che adesso sono 1.540, ovvero 11 in più rispetto a ieri ma restano stabili quelli in terapia intensiva che sono 204 come ieri.

Gli screening scolastici

Intanto la regione ha resi noti i dati degli screening scolastici. Soltanto 851 positivi su 110mila 192 tamponi eseguiti fra il 14 al 31 gennaio in vista proprio della ripartenza della scuola. Sono stati usati tamponi rapidi e solo sui positivi è stato eseguito un riscontro con tampone molecolare.

Molti divieti restano

Con il passaggio alla zona arancione scattato da oggi sono tornati ad aprire i negozi generalisti e di abbigliamento e si può circolare in città senz apiù l’autocertificazione ma molti divieti restano.

Palermo quella che vieta di più

In testa ai divieti dopo il passaggio della Sicilia da zona rossa a zona arancione c’è la città di Palermo che non arretra sulle proprie scelte e mantiene le limitazioni imposte alle zone della movida e alle aree scolastiche anche in virtù del ritorno alle lezioni in presenza delle seconde e terze medie ed in vista del rientro in classe del 50% dei ragazzi delle superiori a partire da lunedì 8febbraio.

L’ordinanza sindacale del Comune di Palermo, inerente il divieto di stazionamento in un’area centrale della città, nonché nelle vicinanze dei plessi scolastici (O.S. 6 del 19 gennaio), è tutt’ora in forza e lo sarà fino al 5 marzo compreso, precisano dal Comune.

I divieti in vigore

L’ordinanza vieta lo stazionamento dalle 11 alle 22 in tutte le vie e piazze interne ai quartieri Politeama e Libertà, nonché dalle 7 alle 15 in prossimità di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati.

E’ comunque fatta salva la possibilità nelle zone interdette, di attendere in fila all’esterno, nel rispetto del previsto distanziamento interpersonale di almeno un metro, prima di accedere all’interno degli esercizi commerciali autorizzati, nonché, per quanto riguarda le scuole, la possibilità di fermarsi davanti gli accessi agli istituti scolastici per il tempo strettamente necessario per lasciare e/o prendere gli scolari.

Prorogata anche la sospensione della ztl

Su disposizione del sindaco Leoluca Orlando e dell’assessore alla mobilità, Giusto Catania è stata stabilita la proroga della sospensione della ztl fino al 15 febbraio, stante le limitazioni previste dalla zona arancione.

A partire dal 7 febbraio si effettuerà il monitoraggio, visto l’avvio dell’attività didattica in presenza delle scuole superiori.