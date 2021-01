Crolla il numero dei nuovi positivi in 24 ore

Non diminuisce, però, il numero delle vittime

Sicilia settima in Italia per nuovo contagio

Verso l’ultima settimana di zona rossa?

Sono 875 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 20.591 tamponi processati con una incidenza del 4,2%. L’isola è settima per contagio dopo la Lombardia, L’Emilia Romagna, la Campania, il Lazio, il Veneto e la Puglia. Le vittime sono state 32 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.226

Gli attuali positivi e i guariti

Il totale degli attualmente positivi è 47.654, con un incremento di 27 casi rispetto a ieri. I guariti sono 816.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoveri sono 1.658, 9 in meno rispetto a ieri, dei quali 227 in terapia intensiva, quattro in più rispetto a ieri.

La situazione nelle nove province

La distribuzione nelle province vede Messina 224, Catania 211, Siracusa 157, Palermo 122, Caltanissetta 65, Ragusa 33, Enna 28, Trapani 22, Agrigento 13.

Le misure anti contagio

“Quella che si apre domani sarà la settimana decisiva per uscire dalla zona rossa e tornare a sorridere un poco”. E’ inattesa la nuova virata del Presidente della Regone Nello Musumeci che dopo l’incontro con i prefetti teso a chiedere maggiori controlli e stringere ulteriormente le maglie della zona rossa, fa dichiarazioni dal sapore altalenante come tutte le scelte che sono state fatte da tutte le istituzioni da Roma a Palermo in questa assurda crisi pandemica gestita col termometro dl consenso popolare più che non quello delle esigenze reali.

Si viaggia, dunque, verso la zona arancione dopo un’altra settimaa di zona rossa ma Musumeci dice subito “Il termometro con il quale guardo la situazione non è quello del consenso popolare, chi gestisce questa crisi deve guardare al termometro che riconduce alla vita umana, alle perdite. Non possiamo permetterci 40 vittime al giorno, ecco perchè faccio appello a tutti di essere presenti ogniuno alle proprie responsabilità perchè così presto potremo lasciarci tutto questo alle spalle”