Sono 85 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 16.096 tamponi processati, con una incidenza che scende allo 0,5%. La Regione è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Le vittime sono 2 e il totale dei morti è 5.938. Il numero degli attuali positivi è di 5.509 con una diminuzione di 51 casi. I guariti sono 134.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 262, 3 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 25, 1 in meno rispetto al bollettino precedente.

La situazione nelle singole province

La distribuzione di casi registrati per province vede: Palermo con 17, Catania 30, Messina 4, Siracusa 9, Trapani 0, Ragusa 13, Agrigento 2, Caltanissetta 9, Enna 1.

La zona bianca nell’isola

La Sicilia resta in testa nella classifica italiana di nuovo contagio giornaliero ma la frenata della pandemia nell’isola si fa ugualmente sempre più consistente e supportano il passaggio in zona bianca appena avvenuto

Lo sottolineano i dati dell’ultima settimana in zona gialla, quella conclusasi ieri, che mostrano come siano sensibilmente diminuiti i nuovi positivi, i ricoverati, i ricoverati in terapia intensiva e i nuovi ingressi in terapia intensiva. Sono diminuite, anche se di una sola unità, anche le persone decedute.

I nuovi positivi nella settimana

I nuovi positivi in Sicilia sono 1247, il 31,3% in meno rispetto alla settimana precedente, quando si era registrata una diminuzione dell’8%. E’ l’incremento settimanale più basso dallo scorso mese di ottobre, mentre il numero degli attuali positivi è pari a 5560, 1162 in meno rispetto alla settimana precedente e le persone in isolamento domiciliare sono 5295, 1070 in meno rispetto alla settimana precedente.

La situazione negli ospedali

I ricoverati sono 265, di cui 26 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 92 unità (i ricoverati in terapia intensiva invece sono diminuiti di 21 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 11 nuovi ingressi in terapia intensiva (-35,3% rispetto ai 17 della settimana precedente). I ricoverati complessivamente rappresentano il 4,8% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,5%.

I guariti e le vittime

Il numero dei guariti (219091) è cresciuto di 2378 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 95,0% (era il 94,5% domenica scorsa). Infine, il numero di persone decedute registrato nella settimana è pari a 31 (la settimana scorsa 32). Complessivamente le persone decedute sono 5936, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,6% (come ormai dal 17 aprile).

Dati molto positivi

“La settimana appena conclusa, ultima in zona gialla – dichiara Girolamo D’Anneo, responsabile dell’ufficio Statistica – ha fatto registrare risultati molto favorevoli rispetto alla settimana precedente”