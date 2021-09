La pediatra “I benefici sono anche per i lattanti”

La pediatra di famiglia Milena Lo Giudice chiarisce i dubbi sulla vaccinazione per le donne in allattamento

“Non c’è evidenza scientifica che non abbia dimostrato anche la sua azione protettiva per il lattante”

Un dato raccolto: “su 4.445 donne solo l’1,7% ha presentato disturbi, superati col solo paracetamolo”

“La vaccinazione contro il covid-19 per le donne che allattano al seno è sicura, efficace ed è raccomandata da tutte le principali società scientifiche internazionali. E non c’è evidenza scientifica che non abbia dimostrato anche la sua azione protettiva per il lattante. Per questo le neomamme possono vaccinarsi, continuando ad allattare al seno senza alcuna interruzione”. A chiarire i dubbi la pediatra di famiglia Milena Lo Giudice, pediatra di libera scelta di Palermo nonché componente del comitato etico-scientifico della Federazione italiana dei medici pediatri (Fimp) e dei gruppi di studio di studi di Bioetica della Società europea dei pediatri ambulatoriali (Sepa) e della Confederazione europea degli specialisti pediatri (Cesp).

Lo Giudice “Riserve comprensibili ma non realistiche”

Secondo l’esperta “le riserve delle mamme in allattamento sui possibili effetti collaterali dannosi dell’anticovid sono comprensibili ma non realistiche: “Fidatevi della scienza e dei numeri raccolti e pubblicati sulle più autorevoli riviste scientifiche internazionali – sottolinea – che hanno documentato la grande tollerabilità e sicurezza dei vaccini. Una delle rilevazioni ha registrato che su 4.445 donne solo l’1,7% ha presentato disturbi, superati poi con il solo paracetamolo”.

“Paure infondate a livello scientifico”

Inoltre “le paure rispetto al bambino – prosegue Milena Lo Giudice – non hanno un fondamento scientifico perché non esiste alcun meccanismo attraverso il quale i componenti del vaccino possano passare nel latte materno ed essere potenzialmente dannosi. Al contrario, come provano tutti gli studi e le ricerche che continuano ad arrivare, una madre vaccinata protegge il bambino grazie al passaggio dei suoi anticorpi nel latte dopo circa due settimane dalla seconda dose somministrata”.

“Vaccinazione unico metodo per prevenire infezione in lattanti”

E conclude: “La vaccinazione per loro quindi è attualmente l’unica misura possibile per prevenire l’infezione nei lattanti, che tra la popolazione pediatrica sono i più esposti al rischio di ospedalizzazione”.