Covid19, il Maria Eleonora Hospital riprende le attività chirurgiche e ambulatoriali

Redazione di

31/12/2020

Riprendono tutte le attività chirurgiche e ambulatoriali secondo le linee guida regionali, nazionali e internazionali al Maria Eleonora Hospital di Palermo dopo i casi Covid registrati nei giorni scorsi. Lo ha reso noto la direzione di Maria Eleonora Hospital di Palermo, Ospedale di Alta Specialità accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale. Il nuovo focolaio era stato registrato a metà dicembre. Sono stati 18 i casi di Covid19 registrati tra degenti e personale in servizio nella struttura privata convenzionata di viale Regione Siciliana che il 23 giugno – dopo un precedente focolaio – ha cambiato governance. Le stanze e gli ambulatori interessati sono stati sanificati. Maria Eleonora Hospital di Palermo, Ospedale di Alta Specialità accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, rende noto – si leggeva in una nota – che a seguito dei periodici controlli effettuati su personale sanitario e degenti, previsti dai protocolli di sicurezza regionali e nazionali, sono risultati 18 casi di positività tra pazienti e personale sanitario. I degenti risultati positivi in corso di trasferimento nelle strutture preposte, così come il personale è stato posto in isolamento domiciliare. La struttura ha anche reso noto di aver provveduto a sospendere temporaneamente, come da protocollo, le attività di ricovero e ambulatoriali, di aver effettuato una sanificazione completa e profonda delle aree interessate e di aver attivato tutte le procedure di sorveglianza previste dalla normativa vigente. Sui pazienti ricoverati e risultati negativi al tampone, si proseguono regolarmente le cure”. le attività oggi sono riprese, come confermato dalla direzione dell’ospedale che si trova in Viale Regione Siciliana.

Riprendono tutte le attività chirurgiche e ambulatoriali secondo le linee guida regionali, nazionali e internazionali al Maria Eleonora Hospital di Palermo dopo i casi Covid registrati nei giorni scorsi. Lo ha reso noto la direzione di Maria Eleonora Hospital di Palermo, Ospedale di Alta Specialità accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il nuovo focolaio era stato registrato a metà dicembre. Sono stati 18 i casi di Covid19 registrati tra degenti e personale in servizio nella struttura privata convenzionata di viale Regione Siciliana che il 23 giugno – dopo un precedente focolaio – ha cambiato governance. Le stanze e gli ambulatori interessati sono stati sanificati.

Maria Eleonora Hospital di Palermo, Ospedale di Alta Specialità accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, rende noto – si leggeva in una nota – che a seguito dei periodici controlli effettuati su personale sanitario e degenti, previsti dai protocolli di sicurezza regionali e nazionali, sono risultati 18 casi di positività tra pazienti e personale sanitario. I degenti risultati positivi in corso di trasferimento nelle strutture preposte, così come il personale è stato posto in isolamento domiciliare.

La struttura ha anche reso noto di aver provveduto a sospendere temporaneamente, come da protocollo, le attività di ricovero e ambulatoriali, di aver effettuato una sanificazione completa e profonda delle aree interessate e di aver attivato tutte le procedure di sorveglianza previste dalla normativa vigente. Sui pazienti ricoverati e risultati negativi al tampone, si proseguono regolarmente le cure”. le attività oggi sono riprese, come confermato dalla direzione dell’ospedale che si trova in Viale Regione Siciliana.