L'iniziativa

Questa mattina, l’imprenditrice palermitana Marcella Cannariato, designata dalla Ministra Bonetti come membro dell’Osservatorio Nazionale sulla Famiglia e referente in Sicilia della Fondazione Bellisario, accompagnata dal capogruppo della Lega al Comune di Palermo, Igor Gelarda, appartenente inoltre alle forze di Polizia, ha donato 500 mascherine alla casa circondariale Pagliarelli di Palermo.

A riceverli la direttrice, Francesca Vazzana, ed i commissari Giuseppe Rizzo e Ada Lo Franco. “In questo triste periodo di emergenza, dato dalla pandemia, le Donne hanno dimostrato di avere un grande equilibrio di gestione delle criticità – ha dichiarato la Cannariato, riferendosi anche al lavoro interno e di ‘protezione’ messo in atto dalla direttrice del carcere – In Italia, le direttrici donne delle carceri sono oltre un centinaio e hanno dimostrato di essere molto attente alla salute sia degli operatori che dei detenuti. Ed è per questo che ho voluto dare il mio contributo – conclude la Cannariato- con la donazione di questi presidi di sicurezza sanitaria“.

“La polizia penitenziaria viene spesso dimenticata, o messa in secondo piano, nonostante svolga un ruolo importantissimo per il mantenimento della sicurezza nella nostra società – dice Igor Gelarda- Quello di Marcella Cannariato è stato un gesto molto bello da parte di un’imprenditrice coraggiosa e da sempre attenta ai bisogni della città e dei palermitani. Da rappresentante delle istituzioni e da esponente delle forze di polizia non posso che ringraziarla sentitamente”. Una parte di queste mascherine saranno portate anche presso la casa circondariale dell’Ucciardone.