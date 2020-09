Dopo il caos generatosi con la nuova ordinanza

In riferimento a quanto stabilito della recente Ordinanza del Presidente della Regione, relativa all’obbligo di indossare le mascherine nei “luoghi aperti al pubblico, in contesti di presenze di più soggetti”, si precisa che l’uso di tali dispositivi presso le scuole rimane regolamentato dalle Linee Guida ministeriali e regionali in atto vigenti. Di conseguenza, l’obbligo all’uso delle mascherine rimane circoscritto agli spazi comuni extra-aula, alle situazioni di distanza interpersonale inferiore a un metro e, all’interno dell’aula, solo se in movimento.

Nella stessa nota assessoriale si precisa altresì che, oltre alle mascherine chirurgiche, da tenere nella diretta disponibilità degli istituti scolastici, è consentito anche l’uso di quelle cosiddette “di comunità”, anche di stoffa e realizzate individualmente con materiale lavabile e riciclabile, purché le famiglie si prendano cura delle necessarie e regolari operazioni di pulizia e igienizzazione delle stesse.

L’uso potrà pertanto essere concesso agli studenti, con particolare riferimento ai minori delle scuole primarie, soprattutto in virtù della possibile personalizzazione del dispositivo, ad esempio attraverso l’uso di tonalità cromatiche in grado di promuovere nei bambini una interpretazione ludica dell’adozione della mascherina.

Una nota che risponde proprio ai dubbi dei presidi alla luce della nuova ordinanza. Come comportarsi da domani a scuola? La classe va considerata un luogo aperto al pubblico nel quale ci si trova in nel contesto di presenza di più soggetti? La logica direbbe di sì. Dunque mascherina obbligatoria in classe per tutto le 5 o 6 ore di lezione? Ma non si era fatto di tutto nel corso dell’estate per evitare questa eventualità difficilmente applicabile?

Ecco che la nota dell’assessore Lagalla cerca di chiarire alcuni punti focali.

Entrano in vigore domani le nuove regole anti contagio da covid19 in Sicilia. L’ordinanza firmata domenica sera dal Presidente della Regione Nello Musumeci prevede proprio l’entrata in vigore mercoledì 30 settembre e la validità fino al 30 ottobre.