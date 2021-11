Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal presidente Musumeci

Ordinanza anti Covid-19 di Nello Musumeci in vista delle festività natalizie.

Obbligo di indossare la mascherina all’aperto, nei luoghi affollati.

Obbligo anche di tampone per i viaggiatori che arrivano dalla Germania e dal Regno Unito.

Scatta da oggi, giovedì 18 novembre, fino al 31 dicembre, l’obbligo di mascherina all’aperto in Sicilia. Questo è quanto stabilito dalle nuove disposizioni firmate dal presidente della Regione Nello Musumeci in vista delle festività natalizie, adottata dopo la relazione dell’assessorato alla Salute.

L’ordinanza prevede l’obbligo di portare la mascherina sempre con sé e di indossarla anche in tutti i luoghi aperti al pubblico particolarmente affollati, come accadrà per lo shopping natalizio. L’obbligo è valido per tutti gli over 12: si è dispensati, come precisato dall’ordinanza, solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi.

L’ordinanza prevede anche l’obbligo del tampone nei porti e aeroporti siciliani, pure per i viaggiatori che arrivano dalla Germania e dal Regno Unito. Attualmente, infatti, il controllo è previsto per chi proviene, o vi abbia transitato nei 14 giorni precedenti, dagli Usa, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi.

Oggi, nell’Isola, si sono registrati 501 nuovi contagi in 24 ore, per un totale di 9.734 attuali positivi. Le vittime sono state 9. I guariti/dimessi 385. I ricoverati in terapia intensiva sono in tutto 43, inclusi 3 nuovi ingressi.