Tamponi a familiari e colleghi

“Sono positivo al Covid. Purtroppo la professione che faccio è fra quelle più esposte”. Così ha dichiarato pubblicamente un odontoiatra di Monreale di essere risultato positivo al Covid19. Le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti ma è stato necessario il suo ricovero all’ospedale Cervello.

F. D. F. odontoiatra monrealese, ha reso noto di essere positivo tramite una testata locale riferendo di accusare qualche problema respiratorio. Il medico sta per essere ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive del Covid Hospital Cervello di Palermo. “La tosse non mi lascia, purtroppo, – dice l’odontoiatra – ed il ricovero si è reso necessario. Mi è sembrato giusto, però, – prosegue – per una questione di trasparenza e di correttezza nei confronti dei miei assistiti, comunicare la mia positività”. In seguito alla positività del dentista, tutti i componenti del nucleo familiare e gli assistenti sarebbero stati sottoposti al tampone e sarebbero risultati negativi.

Intanto sarebbero 32 i cittadini monrealesi positivi al Covid19 ma il dato è aggiornato al 24 ottobre. Lo ha comunicato l’Asp di Palermo alla città metropolitana.

Sono 568 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 10945 gli attuali positivi con un incremento di 390. Di questi 775 sono i ricoverati: 677 in regime ordinario (35 in più) e 98 in terapia intensiva con un incremento di tre ricoveri. 10.170 si trovano in isolamento domiciliare. Si registrano nuove vittime, sono ben 11 i decessi anche oggi che portano il totale a 439. I guariti sono 167. I tamponi effettuati sono 4976. Sul fronte della distribuzione territoriale Palermo torna in testa al contagio con 220 nuovi positivi in più, Catania ne fa registrare 121; a Messina sono 89, Siracusa 65, ad Agrigento 35; a Enna 24; a Caltanissetta 9, Trapani 3; Ragusa 2.