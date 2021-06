Tornano le ordinanza anti movida del sindaco di Palermo giustificate con le norme anti covid19. Riproducendo ordinanze dei mesi scorsi e nonostante la frenata del contagio (o forse usando il covid19 come occasione anche alla luce degli ultimi episodi di violenza) tornano provvedimenti altamente impopolari.

Chiuse le piazze della Vucciria

Possibilità di interruzione del transito pedonale o veicolare in piazza Sant’Anna, piazza Magione e nell’area della Vucciria in caso di accertato affollamento tale da non consentire il rispetto delle norme anti Covid19 e di una ordinata presenza sui luoghi al fine di impedire inaccettabili eccessi e atti di violenza.

E’ questa la sintesi di una ordinanza che il sindaco Orlando ha firmato nella tarda serata di ieri nell’ambito delle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Covid19.

Divieto in piazza Magione 7 giorni su 7

Per le aree del Mercato della Vucciria e di piazza Sant’Anna gli eventuali divieti sono validi solo nel fine settimana (5, 6,12,13,19 e 20 giugno 2021), mentre nell’area di piazza Magione sono validi tutti i giorni da oggi e fino al 20 giugno.

Provvedimento concordato in Comitato ordine e sicurezza

Il provvedimento, è stato concordato con il Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica e sarà valido da oggi e fino a tutto il 20 giugno, dalle 18 alle 24, tranne oggi e domani in cui sarà attivo fino alle 23.

Il dettaglio delle chiusure

Piazza Sant’Anna: (nei giorni: 5, 6,12,13,19 e 20 giugno 2021)

Via Lattarini angolo Piazza Sant’Anna (accesso);

Piazza Sant’Anna angolo via Cagliari (deflusso);

Piazza Sant’Anna angolo via Sant’Anna (deflusso).

Piazza Magione: (tutti i giorni dal 5 al 20 giugno)

Via Rao angolo Via Pardi;

Via Filangeri angolo Via Rao;

Vicolo Caccamo all’Alloro

Via dei Risorti angolo Via della Vetreria;

Via della Vetreria angolo Via dello Spasimo;

Via Castrofilippo angolo Via Riso;

Via Riso angolo Via della Vetreria;

Via Magione angolo Via Botta.

Gli accessi e deflussi a Piazza Magione nei punti sopra indicati saranno individuati secondo le indicazioni stabilite in sede tecnico operativa.

Mercato della Vucciria: (Giorni: 5, 6,12,13, 19 e 20 giugno 2021)

Via Maccheronai/Piazza San Domenico (accesso);

Discesa Caracciolo/Via Roma (accesso);

Via Pannieri/Corso Vittorio Emanuele (accesso);

Vicolo Mezzani/Corso Vittorio Emanuele (accesso);

Via Argenteria/Vicolo Paterna (deflusso);

Via dei Coltellieri/Vicolo della Rosa Bianca (deflusso);

Vicolo Mezzani/Via dei Frangiai (deflusso).

Resta sempre consentita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti nel rispetto delle norme anticovid e del divieto di assembramento.