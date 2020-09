Aumentano i positivi nel capoluogo

Ci sono casi casi positivi nei pronto soccorso degli ospedali di Palermo e Trapani che non si sa dove portare per essere ricoverati.

Succede al Buccheri La Ferla dove c’è un positivo. Così 8 sospetti all’ospedale Ingrassia, 6 si trovano al Cervello. Due sono al pronto soccorso di Marsala che è stato richiesto di portarli a Palermo.

Questo comporta uno stop dei presidi di emergenza per chi ha altre patologie e necessita di cure immediate. Visto che il pronto soccorso in presenza di positivi o sospetti viene chiuso alle altre patologie.

Una situazione davvero difficile resa complessa anche perché l’assessorato non ha ancora disposto l’apertura di nuovo dei reparti dedicati. Già perché per i casi gravi ci sono i posti in Rianimazione ma per i positivi che necessitano di ricovero i posti sono quasi esauriti e non si sa dove portarli.

Questa mattina cercando riscontri e soluzioni ai pronto soccorso appare davvero complessa. I medici non rilasciano dichiarazione. Ma il malessere è evidente.

I positivi, come previsto senza fare allarmismo, aumentano. Ci sono nuovi casi nel capoluogo e in provincia. E quindi serve la consapevolezza di riaprire centri Covid. E’ la strada intrapresa nei mesi del lockdown e non si può più attendere.