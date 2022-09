il report di fiaso

La stragrande maggioranza dei casi di ricovero per patologia respiratoria-polmonare da Covid19, ovvero l’83,5%, “sono pazienti che hanno ricevuto l’ultima dose di vaccino da oltre 6 mesi e non si sono sottoposti dunque alla dose booster”. È quanto emerge dalla rilevazione effettuata il 20 settembre tra gli ospedali sentinella aderenti alla rete della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso).

Scarso ricorso alla quarta dose: “Occorre impegno di aziende sanitarie e medici”

“L’alto numero – dice il presidente Fiaso, Giovanni Migliore – continua a testimoniare lo scarso ricorso alla quarta dose e su questo occorre il massimo impegno non solo delle aziende sanitarie ma anche dei medici di famiglia”.

Leggera crescita dei ricoveri “con covid” nei bambini

Rispetto a una settimana fa, aumentano leggermente i ricoveri di bambini con Covid19, ovvero coloro che sono arrivati in ospedale per curare altre patologie e sono stati trovati incidentalmente positivi al virus Sars-Cov-2. Ma per ora, anche se è presto per dirlo, non si rileva un effetto dovuto alla riapertura delle scuole. E’ quanto emerge dal monitoraggio effettuato sempre dalla Fiaso.

Presto per valutare l’impatto della riapertura delle scuole

Nel dettaglio, secondo la rilevazione effettuata il 20 settembre, sono 25 i pazienti sotto i 18 anni ricoverati nei reparti Covid dei quattro ospedali pediatrici e nei reparti di Pediatria degli ospedali sentinella presenti nel network di monitoraggio di Fiaso. Rispetto alla scorsa rilevazione, aumentano di 6 unità, ma l’aumento riguarda interamente i cosiddetti ‘Con’ Covid. “I numeri attuali dei ricoveri per o con Covid-19 non mostrano un impatto dovuto alla riapertura delle scuole, anche se è decisamente presto per valutarlo. Rimane, infatti, da sorvegliare il leggero aumento dei ricoveri pediatrici Con Covid con una discreta presenza di ragazzi in età scolare”, commenta Giovanni Migliore.

Covid19 in Sicilia, il bollettino di ieri

Sono 1477 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.327 tamponi processati. Il giorno precedente i positivi erano 472. Il tasso di positività è al 12%, in aumento rispetto all’8,4% del giorno precedente.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 21.996 con una diminuzione di 17.257 casi.

Boom di nuovi guariti, 18.734, con zero decessi, con il numero totale delle vittime che rimane a 12.180.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 223, quattro meno del giorno precedente, e in terapia intensiva sono 16, uno in più rispetto al giorno precedente.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 359 casi, Catania 313, Messina 260, Siracusa 208, Trapani 102, Ragusa 71, Caltanissetta 61, Agrigento 84, Enna 19.