Controlli dell'Asp nella struttura

Salgono a tre le vittime all’interno della casa di riposo di Monreale in cui è scoppiato un focolaio di covid-19. Questa mattina è morta all’interno della struttura una donna di 79 anni, Michela Daidone il suo nome.

La donna è era ospitata all’interno della struttura da 5 anni. Ed è risultata positiva assieme ad altre 8 persone su 24 ospiti della casa di riposo monrealese. Due giorni fa all’interno della struttura Un’altra vittima. Si è trattato di una donna che è morta nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Civico di Palermo. La scorsa settimana invece stessa sorte per un uomo.

Proprio in seguito alla morte dell’uomo, risultato poi positivo al coronavirus, sono stati eseguiti i tamponi sugli altri pazienti della struttura. Ben 8 su 24 ospiti sono risultati positivi al Covid.

Come ha fatto sapere il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, all’interno della struttura stanno arrivando gli operatori dell’Asp al fine di capire qual è la situazione all’interno della casa di riposo monrealese. L’Asp potrebbe decidere per il trasferimento degli anziani ospiti in una struttura ritenuta più idonea.

Tutto questo mentre i dati della diffusione del contagio da Covid19 raccontano di 1.707 i nuovi positivi registrati a ieri in Sicilia su 10.217 tamponi effettuati; 35 i decessi, che portano il totale a 837.Con i nuovi casi salgono così a 26.286 gli attuali positivi con un incremento di 1372. Di questi 1.660 sono i ricoverati: 1450, 59 in più, in regime ordinario e 210 in terapia intensiva con un aumento di 8 ricoveri. In isolamento domiciliare sono 24.626. I guariti sono 300.